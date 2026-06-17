Messi desata la gran polémica del Mundial: se jugó la roja ante Argelia por un pisotón en el gemelo a Mandi

Leo Messi se jugó la roja a la media hora del partido que disputó la pasada madrugada Argentina ante Argelia y protagonizó la gran polémica del Mundial 2026. Horas después de la acción en la que el astro argentino le pisó el gemelo a Mandi, las redes estallaron pidiendo la roja para el ’10’ albiceleste.

Messi fue el gran protagonista de la enorme victoria de Argentina en su debut en el Mundial. El genio argentino anotó un hat-trick para la historia ante Argelia y ya es el máximo goleador de la historia de los mundiales. Pero esta historia pudo cambiar si el VAR hubiese revisado una polémica que ha enloquecido a todos los aficionados al fútbol.

Argentina ganaba en el minuto 17 gracias a un golazo de Leo Messi. Poco antes, el astro argentino había marcado otro, anulado previamente, y Argelia también vio cómo le anulaban otro tanto por fuera de juego. Corría el minuto 30 de partido, con un marcador muy ajustado en el electrónico de Kansas, cuando Leo protagonizó una acción con Mandi que ha desatado la polémica.

Messi desata la polémica en el Mundial

Messi, primero, le hace falta al defensor argelino, y cuando este está cayendo al suelo, el ’10’ albiceleste pisa el gemelo de Mandi. Rápidamente, Leo le pidió disculpas a su compañero de profesión y la acción quedó sin sanción. No fue amarilla y mucho menos roja. Tampoco el VAR entró a revisarla.

El astro argentino entendió que la acción fue sin intención, pero las imágenes aportadas por la realización dejan lugar a la duda. Un pisotón en el que Messi pudo hacerle mucho daño a Mandi y que en otras acciones, de otros partidos, se ha sancionado como expulsión.

Lo que queda claro es que Leo Messi se jugó la roja en esta acción que pudo cambiar el devenir del partido. El marcador era de 1-0 con todo el encuentro por delante. Las redes han estallado contra los «favores» que la selección sudamericana ya recibió en el pasado Mundial, y ahora «vuelve a ocurrir».