Jorge Rey avisó hace dos meses y no se equivocaba: «A finales de agosto las tormentas que llegan pueden ser intensas y torrenciales»

A finales de agosto las tormentas que llegan pueden ser intensas y torrenciales, lo avisó Jorge Rey hace dos meses y no se equivocaba. Es importante estar preparados para dar con un cambio de tendencia al alza que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. En estos días en los que realmente cada gesto cuenta, lo que está por llegar, podría acabar siendo una antesala de un otoño y un invierno para el que deberemos prepararnos bien.

No se equivoca un Jorge Rey que, hasta el momento, nos ha dado todos los datos, antes de lo que esperaríamos. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar marcando unos días en los que todo puede ser posible. El tiempo acabará siendo el que nos dará una importante lección, en especial, en unos días en los que cada gesto puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente. El tiempo puede ser una pesadilla para aquellos que han esperado ver un mes de agosto con la misma tendencia a la estabilización con lluvias torrenciales e intensas.

Hace dos meses que Jorge Rey hizo este aviso

Las redes sociales de Jorge Rey arden al descubrirnos lo que tenemos por delante, en especial en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Lo que nos estará esperando es algo radicalmente diferente a estos días de verano en los que las altas temperaturas han sido protagonistas.

Cuando hace unas semanas nadie era capaz de ver llegar determinados cambios de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este tiempo que hasta el momento desconocíamos y que podría acabar siendo lo que nos dará un importante giro radical sin esperarlo.

Las cabañuelas se adelantan a todos y nos dan algunos ingredientes de lo más claros para poder saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. El tiempo acabará marcando una diferencia significativa que podría acabar generando más de una sorpresa.

Hace dos semanas, nadie hubiera imaginado que estuviéramos ante una situación que se complica por momentos y que nos hace ver que este cambio que nadie estaría preparado para asumir en la recta final del verano se acaba convirtiendo en una realidad.

A finales de agosto las tormentas que llegan pueden ser intensas y torrenciales

Las tormentas intensas y torrenciales pueden llegar a finales de agosto, lo que tenemos por delante, son una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar, de una manera que quizás nos costará creer, después de un verano repleto de estabilidad y de temperaturas altas.

Los expertos de la AEMET no dudan en darle la razón a un Jorge Rey que ya advertía de lo que podría pasar en breve. Tal y como nos explican estos expertos: «Con la dana situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Durante la madrugada, podrán continuar las tormentas del día anterior en zonas del suroeste. En cuanto al resto del día, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas, con tendencia a remitir, en el Estrecho, Ceuta y Melilla. A partir de las horas centrales del día, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, del sur y del este peninsular. Son probables los chubascos y las tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y probable granizo en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares y bajarán ligeramente en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia, Madrid y en puntos de Castilla y León y Valencia; y puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo. Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios tanto en el resto de la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el norte. Las mínimas no bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y posible granizo en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos. Temperaturas elevadas en buena parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia y Madrid. Se espera viento moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego; cierzo moderado en el Ebro, y tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur, de flojo a moderado, en el suroeste; en la vertiente mediterránea y Baleares, del este y sureste moderado, y en Canarias, del norte también moderado».