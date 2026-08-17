El tiempo en Zaragoza para hoy, 17 de agosto de 2026, se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin grandes cambios. En toda la provincia, el viento será flojo a moderado del noroeste en el valle del Ebro y variable en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor moderado

El sol se asoma tímidamente por Zaragoza a las 07:14, iluminando un cielo que se despereza lentamente. Durante la jornada, las nubes se desplazarán suavemente, dejando un fondo azul que se mezclará con algunas nubes esponjosas. Con una temperatura máxima de 36 grados, la sensación térmica puede alcanzar hasta 37, creando un ambiente cálido y, en ocasiones, pesado debido a la alta humedad que se prevé.

Ya por la tarde, el viento suave soplará desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, proporcionando un respiro agradable en el calor. Mientras la luz se va desvaneciendo antes de la puesta del sol a las 21:00, no se prevé la llegada de la lluvia, dejando el día perfecto para disfrutar de planes al aire libre.

Calatayud: ambiente cambiante con nubes y lluvia

En Calatayud, el aire se siente diferente esta mañana, con un suave murmullo del viento que anticipa un día de contrastes. El cielo, plomizo y abrigado, se impone sobre los tejados, mientras las nubes parecen preparar su carga de agua. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol intente asomarse, pero no sin antes dejar caer algunas gotas.

La mañana comenzará tranquila, con temperaturas que rondan los 18 grados, pero la tarde traerá consigo un cambio radical. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 5% para la noche, es mejor no olvidarse del paraguas al salir.

Tarazona: cielo mayormente despejado y suave brisa

La jornada transcurre con un tiempo mayormente estable, aunque podría haber algunas nubes dispersas por la mañana. Las temperaturas se mantendrán templadas, oscilando entre 18 y 33 grados, con probabilidad de alguna ligera lluvia en la tarde-noche. El viento soplará suavemente, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de las actividades al aire libre. La temperatura confortable invitará a relajarse en las terrazas o visitar parques, aprovechando la tranquilidad que ofrece esta jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET