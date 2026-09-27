Los ultras del equipo marroquí más laureado sacan una pancarta en español: «Por Ceuta y Melilla, Marruecos no se rinde»

Ultras del Wydad Casablanca, el equipo más laureado en la historia de Marruecos, sacaron una gran pancarta en español en la que amenazaban a España. Con el mensaje «Por Ceuta y Melilla, Marruecos no se rinde, ni su pueblo», estos aficionados radicales mantuvieron la línea establecida por el régimen de Mohamed VI tras la invasión de la ciudad española el pasado 30 de julio.

En el partido de la liga de Marruecos entre el Wydad Casablanca y el Widad Temara, aficionados ultras del equipo local sacaron esta pancarta en la segunda parte. La acción estaba perfectamente definida y contó con el beneplácito del club, toda vez que, para meter esa gran pancarta al estadio, además de todo lo que llevaron a cabo, la entidad debe aceptarlo.

Estos radicales sacaron esa pancarta con el mensaje de que «Marruecos no se rinde» en su afán de hacerse con Ceuta y Melilla y se pusieron a cantar proclamas nacionalistas en ese momento. El encuentro se jugó este sábado en Casablanca, la ciudad que Marruecos quiere albergar la final del Mundial 2030 con el gran Estadio Hasan II, todavía en construcción.

Los ultras del Wydad Casablanca, llamados Winners 2005, están considerados como uno de los más peligrosos de África. En foros del mundo radical, han sido varias veces considerados como algunos de los mejores grupos ultras a nivel mundial.

El Wydad Casablanca es el equipo más laureado y principal de Marruecos. Este año le van las cosas muy mal en la liga, llamada Botola Pro, al ir en 14ª posición (promoción de descenso, el torneo tiene 16 equipos), pero es el que más trofeos tiene en el país africano. El Wydad ha ganado 22 ligas, nueve copas, siete Supercopas y, a nivel continental, tres Champions africanas, la última en 2022.

Es, además, uno de los equipos más importantes de África y en esa condición jugó el Mundial de Clubes de 2025, en el que quedó eliminado en la primera ronda al perder sus tres partidos de la fase de grupos ante el Al Ain, la Juventus y el Manchester City.