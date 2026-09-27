Poner clavos en un limón: ¿para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo?

Los trucos caseros relacionados con los alimentos son los más utilizados para combatir malos olores, ahuyentar insectos o limpiar áreas del interior de la vivienda. Lo anterior deja un nuevo truco sobre la mesa relacionado con la combinación de una fruta y una especia. Es decir, colocar clavos de olor en un limón es un método estratégico que se utiliza desde hace años para aportar una fragancia agradable al hogar y, en ocasiones, echar a las moscas y los mosquitos de la estancia.

¿Por qué se utiliza este truco?

La utilización de este truco se focaliza en el limón, ya que desprende un aroma cítrico intenso, y el clavo de olor, en su caso, contiene eugenol, que es un compuesto aromático encargado de repeler a determinados insectos por su olor. Sin embargo, los expertos aclaran que este remedio no se debe usar como insecticida porque su efecto depende de la cantidad utilizada, la ventilación del espacio y la presencia de otras fuentes de alimento.

El método de preparación

La preparación de este truco casero es muy sencilla y se resume en los tres pasos siguientes:

Utilizar un limón fresco y varios clavos de olor. Introducir las especias sobre la piel del limón, distribuyéndolas por varias zonas. Sustituir el limón cuando empiece a deteriorarse, aparezca moho o cambie su olor.

Además, también se puede optar por cortar el limón por la mitad e introducir los clavos en la pulpa. A continuación, las mitades deben colocarse sobre un plato en la zona de la cocina, cerca de una ventana, la puerta, la mesa o incluso, la mesita de noche.

El secreto del remedio

Este sencillo truco casero no sólo funciona como un repelente de insectos, sino que también actúa como un ambientador natural. Además, el aroma que desprende aporta un olor fresco, eliminando los malos olores. Un remedio que utilizan numerosas personas, sobre todo en los meses de verano, donde hacen su aparición las altas temperaturas y con ellas numerosos insectos. Por lo tanto, poner clavos de olor en un limón es un truco económico y sencillo que no sustituye los métodos específicos para repeler a los insectos en su totalidad, pero que sí garantiza una agradable fragancia en la vivienda.