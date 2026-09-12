Un último verano en la piel: las fragancias cítricas que mantienen viva la estación

El perfume tiene el poder de transportar a esos momentos donde uno es más feliz. A esta cualidad se le conoce como memoria olfativa, pero en la acepción más técnica lo que encontramos son cualidades ocultas en las notas y el corazón de la fragancia que poseen el poder de desvanecer cualquier límite con solo olerlos. Las vacaciones ya están llegando a su fin, pero los ecos de esta temporada estival todavía pueden seguir sonando con fuerza si eliges el perfume perfecto. En este caso, las notas cítricas están especialmente asociadas al verano porque su perfil olfativo transmite justo las sensaciones que culturalmente relacionamos con esta estación: frescura, limpieza, ligereza y luminosidad. Por eso, hemos preparado una selección de perfumes para él y para ella con los que puedes seguir alargando el verano.

Light Blue EDP, de Dolce & Gabbana

Con su versión masculina y su versión femenina, Dolce & Gabbana ha escrito un nuevo capítulo de la icónica fragancia que arrasa campaña tras campaña evocando el verano al son de la dolce vita. En este caso, lanzando un nuevo eau de parfum que traslada directamente a la cálida brisa mediterránea mediante el limón siciliano, la bergamota de Calabria y un toque de pimienta rosa especiada en sus notas de salida. El corazón del perfume encierra la esencia floral del frangipani, la canela y la caléndula y reposa en el fondo el aroma de maderas ambarinas y benjuí balsámico.

000, de Le Monde Gourmand

Apostar por la bergamota puede ayudarte a que la frescura del verano te acompañe todo el año. Este ingrediente protagoniza las notas de salida del perfume 000, de Le Monde Gourmand. Su aroma limpio y revitalizante se compensa con un corazón de nenúfar y ámbar cristalizado y unas notas de fondo de sándalo cremoso y almizque líquido. PVP: 32€.

Khamrah Waha, de Lattafa

La perfumería árabe podría clasificarse como un caso de éxito sobre cómo las redes sociales son capaces de abrir puertas hacia productores de diferentes países. Lattafa Perfumes se ha convertido en una de las firmas más exitosas de ventas por redes sociales y en su último lanzamiento encontramos una de esas fragancias que te permiten vivir un verano eterno. Khamrah Waha es un perfume pensado para dar frescor, con notas de salida de Bergamota, Enebro, Yuzu y Jengibre y un intenso corazón de Iris, pepino y notas de sal. Su corazón se desenvuelve con el ADN local árabe a través de notas de fondo de Haba Tonka, Vainilla y Almizcle. PVP: 39,95€.

Citrine, de Aristocrazy

El bagaje joyero de Aristocrazy se traslada a la estética de su incursión en la perfumería nicho. Entre su colección se encuentra Citrine, un perfume florar cítrico que irrumpe con un caracter creado a partir de neroli y jengibre en sus notas de salida, iris amarillo y azahar en el corazón de la fragancia y madera de cedro y almizcle como fondo. PVP: 125€.

Manuela, de Hoss Intropia

Manuela es la representación más honesta del verano en nuestras costas: el Mediterráneo. Este lanzamiento, que se ha convertido en el segundo perfume de Hoss Intropia, evoca a la costa, a la feminidad y a perpetuar la unión entre ambos. De ello se encargan el pomelo, la bergamota y el limón en las notas de salida, el calone y el eucalipto en el corazón del aroma y un ligero detalle de almizcle blanco y vetiver perpetuando el fondo. PVP: 100€.