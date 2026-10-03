La psicología lo explica: si siempre usas la misma taza y te sientas en el mismo sitio, no significa que estés atrapado en la rutina

La psicología ha centrado sus estudios en las personas que siempre eligen la misma taza a la hora de tomar un café, que eligen el mismo lado de la cama o simplemente se sientan en el mismo sitio. Expertos en estudiar la conducta humana han demostrado que esto no tiene nada que ver con la rutina y sí con una reserva de la capacidad de tomar decisiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las rutinas que siguen las personas en el día a día y la explicación de las mismas.

Esto es un clásico que realizan muchas personas en su día a día y prácticamente no se dan cuenta: elegir siempre la misma taza, sentarse en el mismo lugar del sofá o elegir el lado de la cama. Estos son actos que muchos individuos realizan de forma inconsciente y no tienen nada que ver con la rutina diaria. Los psicólogos expertos han llegado a la conclusión de que esto tiene que ver con la reserva de la toma de decisiones. Es decir, activan el modo del ahorro de energía y no toman estas pequeñas decisiones que en un cúmulo diario acaban siendo muchas.

Los expertos de Psychology Today han asegurado en sus estudios que el perfil de este tipo de personas suele ser muy estable y consciente de que reservan la toma de decisiones para las cosas que realmente son importantes en la vida. Además, los investigadores han llegado a la conclusión de que a este perfil estas rutinas le acaban resultando muy útiles.

La psicología y las personas que repiten rutina

Los psicólogos apuntan a una razón por la que estas personas acuden a estos pequeños hábitos para evitar tomar decisiones. Su argumento es que ninguna de estas cuestiones es difícil en sí, pero todas juntas acaban formando una montaña de decisiones que finalmente cansan a la mente. Esto va a lo que se conoce como el efecto Zeigarnik, que dice que incluso una pregunta sin respuesta hace que nuestra mente tenga un pequeño desgaste.

Así que no responder a una cuestión sobre una taza o el lado del sofá cumplirá con esta premisa. De esta forma, disminuirá la fatiga de atención y el cerebro, que consume el 20% de la energía diaria de una persona, activará «el piloto automático» para consumir lo menos posible en decisiones que no valen la pena.

El psicólogo Robert Zajonc también explicó estas decisiones desde el punto de vista del «efecto de mera exposición» y los objetos de apego. Este experto explica que elegir una taza favorita tiene que ver con un confort que favorece a nuestro sistema nervioso, mientras que elegir el mismo asiento satisface una necesidad útil de territorialidad.

Otros psicólogos especializados en analizar la conducta humana dicen que elegir una taza todos los días tiene que ver con rituales que muchas personas pueden relacionar con la tranquilidad, algo que hará que reduza los niveles de estrés desde primera hora de la mañana. Algo clave para arrancar el día de la mejor forma posible.