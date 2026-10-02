El secreto de los expertos en limpieza : «Para dejar impecables los muebles altos de la cocina utilizo agua caliente, bicarbonato, jabón y una fregona»

La cocina es una de las estancias del hogar que más trabajo da a la hora de mantenerla limpia, y dentro de ella hay determinadas zonas y superficies especialmente difíciles, como los muebles altos. Muchas veces pasamos por alto su limpieza, pero, al estar situados a cierta altura, tienden a acumular vapores, grasa, polvo y malos olores con facilidad Con el paso del tiempo, todo ello puede formar una capa de suciedad que, si no se elimina con frecuencia, termina quedándose adherida a las superficies.

Afortunadamente, María Vivancos (@transformando_mi_casa_), experta en limpieza del hogar, conoce un truco muy efectivo para dejar los muebles altos de la cocina impecables. Se trata de un método casero a base de agua caliente, jabón de lavavajillas, vinagre de limpieza y bicarbonato. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los muebles reaccionan de la misma forma a la humedad. Si son de madera, melamina o tienen algún revestimiento sensible, lo mejor es probar primero la preparación en una zona poco visible. Además, hay que evitar empapar las juntas y los cantos, ya que el exceso de humedad puede afectar algunos revestimientos.

El mejor truco para limpiar los muebles altos de la cocina

Además de ser una opción económica y sencilla de preparar, esta mezcla resulta muy eficaz para eliminar la suciedad de los muebles de la cocina. La combinación de ingredientes permite actuar sobre la grasa y el polvo acumulados. Para empezar, el agua caliente ayuda a reblandecer la suciedad adherida a las superficies.

Mientras, el jabón de lavavajillas ayuda a descomponer la grasa y el aceite que se acumulan con el tiempo. Por su parte, el vinagre de limpieza ayuda a eliminar los restos y a dejar las superficies más limpias y brillantes. Por último, el bicarbonato aporta una acción ligeramente abrasiva que permite desprender la suciedad más incrustada sin necesidad de recurrir a productos agresivos.

En un cubo con agua caliente, añade un buen chorro de vinagre de limpieza, una cucharada de bicarbonato de sodio y un poco de detergente para platos. Puedes utilizar directamente la fregona para llegar a los muebles o colocar un paño de cocina impregnado con la mezcla alrededor de la mopa. Así podrás limpiar fácilmente incluso los muebles de cocina más altos. Escurre muy bien la fregona antes de pasarla por los muebles y limpia todas las superficies de forma ordenada y en la misma dirección. Así evitarás que queden marcas o zonas sin limpiar. Una vez finalizada la limpieza, seca los muebles con un paño limpio y seco. También puedes colocarlo alrededor de la mopa para llegar cómodamente a las zonas más altas.

María Vivancos también utiliza esta mezcla para limpiar el suelo de la cocina. De hecho, recomienda añadir unas perlas de suavizante para que quede brillante y con un aroma agradable. Cuando estas perlas se disuelven en el agua caliente, dejan una fina película sobre las superficies que ayuda a mantener el buen olor incluso después de que el agua se haya evaporado.

Un limpiador casero muy eficaz

#hogar #limpiarlacasa #limpiezaprofunda #cleanwithme ♬ sonido original – Yoli 🎀 @yolandavaquitayoli 😳 No vas a creer cómo queda toda la cocina Prepara esta mezcla casera y el resultado es BRUTAL 🧼✨ Mira el antes y después hasta el final 👀 💡 Tip: lo mejor es que es fácil, barato y funciona 😎 3 partes de agua 💦 Por 1 de amoniaco, todo junto en un bote Pulverizador 💾 Guárdate este vídeo antes de que tu cocina te reclame 😏. #limpieza

Por otro lado, Yoli (@yolandavaquitayoli) explica un truco muy simple y efectivo para limpiar la cocina con una mezcla casera a base de agua y amoniaco. Este método se ha hecho viral en redes sociales.

«Atención, porque hoy comienza una operación de alto riesgo, con nivel de dificultad de supervivencia extrema. El enemigo es eso que nadie quiere admitir: ¿de dónde viene tanta suciedad? Equipo listo: bayetas, mopa para llegar donde no llega la mano y mi mini aspiradora, en modo caza fantasmas. Y, por supuesto, mi mezcla secreta: tres partes de agua y una de amoniaco, básicamente un perfume nuclear.

Empiezo a pulverizar, pero sin convertir el mueble en una piscina. Limpio estantes y esquinas; si eso tuviera patas, ya habría salido corriendo. Cambio de bayeta porque no soy una persona salvaje y continúo limpiando por fuera, incluyendo puertas y tiradores. Esto ya empieza a parecer una cocina respetable. Y llega el momento más épico: los muebles de arriba. Saco la mopa como si fuera una espada legendaria y ataco todo el polvo acumulado en las alturas. Ahora llega el final dramático: dejo las puertas abiertas para que entre el aire, salga el pecado y desaparezca todo. Eso sí, es importante secar bien las superficies. Resultado final: muebles limpios, olor eliminado y yo oficialmente graduada en limpieza extrema, nivel experto».