Jesulín y María José Campanario lanzan un comunicado urgente antes de la entrevista de Belén Esteban: «No quedará sin respuesta»

Esta noche Belén Esteban vuelve a sentarse en un plató de televisión y, en esta ocasión, lo hace después de haber abierto una puerta que llevaba años cerrada. La pasada semana, la excolaboradora de televisión dio mucho que hablar al recuperar algunas de las situaciones que, según su propio relato, había mantenido en silencio durante años y que afectaban directamente a su hija, Andrea Janeiro. Un silencio que, tal y como explicó, estaba relacionado con la protección de la intimidad de ambas.

A través de una autorización y de un comunicado emitido por sus abogados, Andrea Janeiro autorizaba a su madre a contar determinadas vivencias con el objetivo de proteger la intimidad de ambas. Ahora, justo antes de que Belén Esteban vuelva a sentarse esta noche frente a las cámaras, Jesulín de Ubrique y María José Campanario han dado un paso al frente con un comunicado urgente que eleva todavía más la tensión.

La pareja ha optado por la prudencia, pero también ha querido dejar clara su posición. A través de sus abogados, desmienten «de manera categórica e íntegra» las declaraciones realizadas por Belén Esteban y aseguran que los hechos relatados por la excolaboradora «no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos». Además, dejan abierta la puerta a emprender acciones legales por las vías civil, penal o administrativa.

Durante esta semana, Juls Janeiro, hija de la pareja, ya afirmaba que su padre iba a imponer «una demanda como un camión» a Belén Esteban por los relatos realizados durante la entrevista de la pasada semana. Por el momento, Jesulín y María José Campanario no confirman que exista una demanda presentada, pero sí advierten de que estudiarán todas las acciones que pudieran corresponder una vez finalice esta nueva ronda de intervenciones televisivas de Belén.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario lanzan un comunicado urgente

En el escrito, firmado por Mario Bonacho, socio director de AVERUM Abogados, y Marisa Herrero-Tejedor, socia del despacho y letrados de la familia Janeiro Campanario, Jesulín de Ubrique y María José Campanario explican que van a esperar a que concluyan las próximas intervenciones públicas de Belén Esteban antes de realizar una valoración completa.

El matrimonio considera que analizar el conjunto de las declaraciones es la vía adecuada para defender sus intereses y advierte de que no permanecerá impasible ante aquellas manifestaciones que, a su juicio, puedan vulnerar su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen.

Así es el comunicado íntegro:

En relación con las recientes manifestaciones públicas e intervenciones en medios de comunicación de D.ª Belén Esteban:

1. Desmentido e inexactitud de los hechos: D.ª María José Campanario y D. Jesús Janeiro desmienten de manera categórica e íntegra la veracidad de las manifestaciones vertidas por D.ª Belén Esteban, reiterando que los hechos relatados no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos.

2. Prudencia y aplazamiento de valoraciones completas: Ante las intervenciones públicas en curso y las previstas para las próximas fechas por parte de Dª Belén Esteban, Dª María José Campanario y D. Jesús Janeiro, van a mantener la debida cautela y reservar cualquier declaración o valoración pormenorizada hasta la conclusión definitiva de dicho ciclo de intervenciones mediáticas. Se considera que la evaluación global del escenario es la vía idónea para la adecuada defensa de sus intereses.

3. Reserva y ejercicio de acciones legales: Transcurrido dicho periodo, se procederá a un análisis exhaustivo del conjunto de los contenidos emitidos. Ninguna manifestación o imputación que vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de nuestros representados o de su entorno quedará sin la oportuna respuesta jurídica. A tal efecto, se mantienen reservadas y en fase de estudio todas las acciones legales procedentes en las vías civil, penal o administrativa que en derecho correspondan.

4. Protección del ámbito personal y llamamiento a los medios: Se reitera el compromiso firme de velar por la tranquilidad y el honor de la familia, solicitando respetuosamente a los medios de comunicación la máxima prudencia y la abstención de dar credibilidad a informaciones carentes de contraste o prueba, en deferencia a los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Con este escrito, Jesulín de Ubrique y María José Campanario dejan clara su posición ante las últimas declaraciones de Belén Esteban. La pareja niega de manera tajante los hechos relatados y, al mismo tiempo, se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales si, después de analizar todas las intervenciones públicas, considera que se han vulnerado sus derechos.

La entrevista de Belén Esteban que ha roto el silencio de Andrea Janeiro

Hace una semana, Belén Esteban regresó a Telecinco de la mano de De viernes y su primera entrevista estuvo llena de indirectas hacia Jesulín de Ubrique, al que llegó a calificar como «el hombre invisible». Durante la conversación, la excolaboradora cuestionó el papel del ex torero como padre y recuperó distintos episodios relacionados con su pasado familiar. Entre sus declaraciones, Esteban habló de la retirada de la pensión alimenticia y relató también un episodio ocurrido durante una Nochevieja en el que, según su versión, Juls Janeiro llevaba un vestido mientras Andrea Janeiro acudió con un chándal.

Sus palabras provocaron una enorme repercusión y situaron de nuevo a la familia Janeiro Campanario en el centro de la actualidad televisiva. Ahora, una semana después, Jesulín y María José han decidido responder, aunque han optado por esperar antes de entrar a valorar públicamente cada una de las afirmaciones. El comunicado de los abogados no confirma que esa demanda se haya presentado, pero sí deja constancia de que las posibles acciones legales están «en fase de estudio».

Esta noche, Belén Esteban vuelve a De viernes y se enfrenta a una nueva jornada televisiva en la que compartirá espacio con Ángela Portero, colaboradora con la que mantiene una relación complicada, además de Terelu Campos y Lydia Lozano, dos de sus antiguas compañeras de Sálvame. Con Lydia mantiene una buena relación, mientras que su vínculo con Terelu ha estado marcado por diferentes desencuentros. Una nueva entrevista que llega, por tanto, con un ingrediente añadido: Jesulín de Ubrique y María José Campanario podrían entrar en el juego, pero con medidas legales.