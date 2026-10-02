Las chinches de cama llegan en otoño pero los expertos coinciden: hay un truco infalible para mantenerlas alejadas de tu casa

Ahora que ya estamos en otoño, lo normal en muchas casas es empezar a sacar la ropa de abrigo, especialmente mantas y edredones que seguro utilizaremos en apenas unas semanas. También llega el momento de guardar definitivamente algunas prendas de verano mientras preparamos el dormitorio para unas noches cada vez más frescas. Y entre tanto cambio de armario y de ropa de cama, hay algo que conviene hacer antes de colocar de nuevo todos esos textiles: revisarlos bien.

El motivo son las chinches de cama, unos insectos diminutos que pueden pasar mucho tiempo escondidos en costuras, pliegues y pequeños huecos. Aunque pueden aparecer en cualquier época del año, el otoño es un buen momento para comprobar que no tenemos ninguna señal en casa, precisamente porque volvemos a mover mantas, fundas, colchones y edredones. Y si existe alguna sospecha, los expertos recomiendan una medida bastante sencilla: recurrir al calor.

El truco para mantener alejadas las chinches de cama este otoño

No hace falta lavar todas las mantas de casa a máxima temperatura ni empezar a utilizar insecticidas por prevención. Pero si al sacar la ropa de cama encontramos algo sospechoso, o creemos que un determinado textil ha podido estar en contacto con chinches, el calor se convierte en uno de los mejores aliados. Los expertos recomiendan lavar la ropa a más de 60 ºC cuando existe sospecha de presencia de estos insectos. Eso sí, antes hay que mirar la etiqueta, ya que no todos los tejidos soportan temperaturas tan elevadas.

Otra posibilidad es utilizar la secadora y el consejo es que las prendas estén entre 15 y 20 minutos a una temperatura media-alta. Esta medida permite actuar sobre las chinches en sus diferentes fases de desarrollo. Por eso, ahora que volvemos a sacar mantas y edredones, merece la pena observarlos antes de ponerlos directamente sobre la cama. Hay que prestar especial atención a costuras y pliegues, donde un insecto tan pequeño puede pasar fácilmente desapercibido. Tampoco es necesario recurrir a trucos caseros con vinagre, aceites esenciales u otros productos. Cuando existe una sospecha, revisar los textiles y utilizar altas temperaturas siempre que el tejido lo permita es una medida mucho más concreta.

Los rincones que deberías revisar con la llegada del otoño

La ropa de cama es sólo una parte. Si queremos comprobar que el dormitorio está libre de chinches, hay que mirar también el lugar donde pasamos varias horas cada noche. El colchón es el primer punto. Conviene entonces retirar las sábanas y mirar detenidamente las costuras, los bordes y los pliegues. Después podemos hacer lo mismo con el somier y el cabecero, sobre todo en aquellas zonas que permanecen ocultas y que casi nunca limpiamos o revisamos. Estos insectos tienen el cuerpo aplanado y los ejemplares adultos presentan un tamaño aproximado al de una lenteja. Eso les permite esconderse en espacios muy pequeños. No siempre están a la vista sobre el colchón: también pueden refugiarse en muebles cercanos, rodapiés o pequeñas grietas.

Otro hábito que puede complicar su detección es acumular demasiadas cosas debajo de la cama. Cajas, bolsas, zapatos o ropa crean más escondites y hacen mucho más difícil revisar bien la zona. Mantener ese espacio despejado facilita tanto la limpieza como la detección de cualquier señal extraña.

Tengamos en cuenta además que las chinches tampoco aparecen espontáneamente porque bajen las temperaturas. Pueden llegar a casa escondidas en ropa, equipajes, muebles u otros objetos. Por eso no estamos ante una plaga exclusivamente otoñal, aunque el cambio de temporada sea un buen momento para hacer esta revisión.

Cómo saber si tienes chinches en casa

Muchas personas empiezan a sospechar por las picaduras. Aparecen unas marcas al levantarse y la primera conclusión es pensar que hay chinches en la cama. Sin embargo, las picaduras por sí solas no permiten asegurarlo, ya que pueden confundirse con las de otros insectos o incluso con algunas reacciones de la piel. Por eso hay que buscar más señales. Si tenemos dudas, toca revisar físicamente la cama y los lugares próximos. Las costuras del colchón, el somier y la parte posterior del cabecero son buenos sitios por los que empezar.

La prevención, además, tiene un límite. Una cosa es revisar una manta sospechosa y tratarla con calor y otra muy diferente encontrarnos con una plaga que ya se ha instalado en el dormitorio. En este último caso, se aconseja acudir a profesionales especializados. Utilizar insecticidas por nuestra cuenta sin conocer bien el tratamiento puede no solucionar el problema e incluso favorecer que las chinches se dispersen hacia otras zonas de la vivienda.

Así que ahora que ya estamos en otoño y empezamos a preparar la casa para los meses de frío, podemos añadir una pequeña revisión a las tareas habituales de estas semanas. Antes de colocar los edredones y las mantas, merece la pena mirar bien los textiles, echar un vistazo al colchón y mantener despejada la zona de la cama. Y si encontramos alguna señal sospechosa, el calor puede ser el primer recurso para aquellas prendas que admitan un lavado a alta temperatura.