Los psicólogos expertos coinciden: con sólo una pregunta se puede identificar a un narcisista y nunca falla

Entre las muchas palabras que conforman el lenguaje, existen algunas que terminan poniéndose de moda y, cuando ocurre se corre el riesgo de ue el significado empiece a desdibujarse. «Narcisista» es una de ellas ya que se usa por ejemplo para hablar de una expareja complicada, de alguien que presume demasiado o incluso de una persona que simplemente resulta egoísta. Sin embargo, tener mucha seguridad en uno mismo o comportarse de manera egocéntrica en determinadas situaciones no basta para diagnosticar un trastorno de personalidad.

Lo curioso es que, cuando hablamos de rasgos narcisistas, los expertos han comprobado que una pregunta extraordinariamente sencilla puede proporcionar bastante información. No hace falta preguntar por la infancia, plantear situaciones imaginarias ni preparar una batería interminable de cuestiones. La pregunta es mucho más directa: «¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la afirmación “soy narcisista”?». Parece demasiado fácil, pero fue precisamente lo que decidió estudiar un grupo de psicólogos.

Los psicólogos coinciden: con sólo una pregunta se puede identificar a un narcisista

La psicóloga e investigadora Julia Shaw ha recuperado esta curiosa herramienta al hablar de cómo se estudia el narcisismo. Se conoce como Single Item Narcissism Scale (SINS) y fue desarrollada por los investigadores Sara Konrath, Brian P. Meier y Brad J. Bushman.

La escala no plantea un acertijo ni intenta engañar a la persona evaluada. Hace justamente lo contrario. Le explica qué significa el término y después le pide que valore hasta qué punto se identifica con él. Los autores formularon la cuestión de esta manera: hasta qué punto estás de acuerdo con «soy narcisista», aclarando que con esa palabra se refieren a alguien egocéntrico, centrado en sí mismo y vanidoso. Después, el participante debe valorar cuánto encaja esa descripción con su personalidad.

La idea puede resultar chocante ya que si alguien presenta fuertes rasgos narcisistas, cabría pensar que intentará esconderlos. Los resultados apuntaron, sin embargo, en otra dirección: las personas que se reconocían como narcisistas también tendían a obtener puntuaciones elevadas en cuestionarios mucho más extensos.

Un estudio con más de 2.000 participantes

La propuesta no surgió de una simple observación. Konrath, Meier y Bushman realizaron 11 estudios independientes con un total de 2.250 personas para comprobar hasta qué punto una sola pregunta podía proporcionar información útil. Compararon las respuestas con escalas de narcisismo más largas y encontraron una relación significativa entre ambas. También observaron algo relevante: obtener una puntuación elevada en la pregunta no era simplemente otra manera de medir una autoestima alta.

La escala mostró además estabilidad cuando las personas volvían a responderla pasado un tiempo. Los investigadores estudiaron su relación con aspectos como la empatía, la agresividad, la conducta prosocial o la calidad de las relaciones personales. La explicación que se ha dado a un resultado tan llamativo es bastante sencilla, y es que una persona con fuertes rasgos narcisistas no necesariamente considera negativos determinados comportamientos que los demás pueden interpretar como arrogantes. Sentirse especial, creer que merece un trato diferente o considerarse superior puede encajar con la propia imagen que tiene de sí misma. Eso ayuda a entender por qué una pregunta tan evidente puede funcionar mejor de lo que cabría esperar.

Ser narcisista no es simplemente tener confianza en uno mismo

Julia Shaw insiste precisamente en este punto. Utilizar «narcisista» para definir a cualquier persona segura de sí misma termina mezclando situaciones muy diferentes. Una autoestima saludable implica reconocer las propias capacidades sin necesidad de situarse constantemente por encima de los demás. El narcisismo, en cambio, puede incluir una visión exagerada de la propia importancia, necesidad de admiración o una menor consideración hacia las necesidades de otras personas.

Tampoco todos tenemos que comportarnos siempre de la misma manera. Alguien puede mostrarse egoísta en una situación determinada, buscar reconocimiento o presumir de un éxito sin que eso permita colocarle automáticamente una etiqueta psicológica. Y aquí aparece el principal límite de la famosa pregunta.

La pregunta no sustituye a un diagnóstico psicológico

El título resulta tentador: preguntar «¿eres narcisista?» y descubrir inmediatamente quién tenemos delante. La investigación científica es bastante más prudente. Los propios creadores de la SINS explicaron que las escalas largas son preferibles en la mayoría de las circunstancias. Su pregunta resulta útil especialmente cuando existe poco tiempo para realizar una investigación, por ejemplo en grandes encuestas o estudios en los que introducir decenas de cuestiones no resulta práctico.

Y luego, un trabajo posterior publicado en 2016 volvió a estudiar la escala con 2.153 adultos estadounidenses. Encontró de nuevo una relación con otras medidas establecidas de narcisismo, aunque también detectó limitaciones y concluyó que la pregunta puede ser una alternativa cuando no es posible emplear instrumentos más completos. Por tanto, contestar «sí» a la pregunta no constituye por sí solo un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad. Tampoco responder «no» demuestra automáticamente lo contrario. Lo sorprendente del estudio es algo bastante más concreto: cuando se pretende medir rasgos narcisistas en una investigación, preguntar directamente a una persona hasta qué punto se considera narcisista ofrece mucha más información de la que cabría imaginar.