La Policía encuentra 1,4 kilos de hachís, 11.000 euros y diez relojes en casa del marido de Verónica Hidalgo

Nuevos detalles del registro en casa de Verónica Hidalgo han salido a la luz seis meses después de la detención de su marido, Juan Andrés González Santos. El empresario permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de marzo, después de ser arrestado en el domicilio familiar en el marco de una investigación relacionada con una presunta trama de narcotráfico y acusado de delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Ahora, las imágenes y los datos del operativo difundidos permiten conocer qué encontraron los agentes durante el registro de la vivienda que compartía con la modelo y su hija Leandra. Entre los efectos intervenidos figuran 1.390 gramos de hachís, alrededor de 11.000 euros en efectivo, diez relojes de distintas marcas y documentación que los investigadores relacionarían con posibles facturas y nóminas falsas.

El registro se produjo el 24 de marzo, el mismo día en el que Juan Andrés González fue detenido en su domicilio. Los agentes encontraron una bolsa de plástico verde en el interior del congelador en la que había 1.390 gramos de hachís. Las imágenes del operativo muestran la bolsa en el interior del electrodoméstico y forman parte de las pruebas que han trascendido ahora públicamente. Junto a la droga, la Policía habría localizado también dinero en metálico, concretamente 9.660 euros y otros 1.260 euros, cantidades que en conjunto rondarían los 11.000 euros. La procedencia de ese efectivo forma parte de las cuestiones que se investigan en el procedimiento y, según la información difundida, la defensa de González sostiene que el dinero puede justificarse por su actividad ordinaria.

Otro de los elementos que llamó la atención durante el registro fue la presencia de diez relojes de diferentes marcas, algunos de ellos de fabricación suiza y considerados de alta gama. La mera posesión de estos objetos no constituye por sí misma un delito y, según la información difundida, los investigadores están analizando estos bienes junto al resto de efectos intervenidos para determinar su posible relación con la investigación. Por el momento tampoco habría trascendido una tasación judicial de las piezas. El registro permitió localizar además distintos documentos que, según lo explicado públicamente, incluirían facturas y nóminas presuntamente falsas que estarían destinadas al supuesto líder de la organización. Se trata de uno de los elementos que los investigadores analizan dentro de una causa cuyo contenido permanece, en buena parte, bajo secreto de sumario.

La operación desembocó en el ingreso de Juan Andrés González en prisión preventiva, situación en la que continúa seis meses después. La Audiencia Nacional ha rechazado recientemente su puesta en libertad provisional al apreciar riesgo de fuga, mientras la investigación policial continúa abierta. El secreto de las actuaciones se ha ampliado durante cuatro semanas más y, según la información difundida por Y ahora Sonsoles, su permanencia en prisión estaría vinculada también a la posibilidad de que se produzcan nuevas actuaciones y detenciones dentro de una investigación que todavía no ha concluido.

En este escenario, uno de los aspectos que más llama la atención es la situación de Verónica Hidalgo. Aunque todos estos efectos fueron localizados en la vivienda familiar que compartía con su marido y su hija, la modelo no figura como investigada en la causa. Desde que se produjo la detención de Juan Andrés, Verónica ha defendido públicamente su inocencia y ha insistido en que considera que su arresto responde a un error. La modelo se ha enfrentado además a las consecuencias personales y económicas de la situación, especialmente por tener que hacerse cargo sola de su hija pequeña mientras su marido permanece en prisión preventiva.

La propia Verónica ha explicado públicamente que estos meses están siendo especialmente complicados para ella. Según contó en el citado programa, continuar con su vida cotidiana mientras se hace cargo de su hija de un año ha supuesto un importante golpe psicológico y económico, hasta el punto de haber tenido que recurrir al apoyo tanto de su propia familia como de la de Juan Andrés. Una situación que contrasta ahora con la aparición de nuevos detalles sobre aquel registro, que permiten conocer la magnitud del operativo llevado a cabo en el domicilio familiar.