‘De Viernes’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 11 de septiembre

¡De Viernes! ha encontrado en los últimos años la fórmula perfecta para mantener enganchada a buena parte de la audiencia española cada fin de semana, y esta noche lo vuelve a demostrar con una entrega centrada en la actualidad de Supervivientes All Stars 3. El equipo capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta suma además una cara nueva a su mesa de colaboradores, todo un fichaje por sorpresa dentro del universo Mediaset.

La gran novedad de la noche es la incorporación de Rosario Mohedano, más conocida por el gran público de los programas y revistas del corazón como Chayo Mohedano, que se estrena como tertuliana fija de ¡De Viernes! para analizar, semana a semana, la actualidad de Supervivientes All Stars 3. Este fichaje supone su tregua con Telecinco tras años de enfrentamiento por culpa de Sálvame. Tras años de pelea judicial, la hija de Rosa Benito comenzó a acercarse a Mediaset el pasado mes de mayo, cuando ya visitó Fiesta para conceder una entrevista y repasar su trayectoria, después de una larga etapa en la que su relación profesional con Mediaset estuvo prácticamente rota, marcada incluso por críticas suyas en redes sociales hacia lo que se vivía en el desaparecido Sálvame, programa en el que había sido rostro habitual entre 2010 y 2011, compaginándolo con colaboraciones en Qué tiempo tan feliz.

Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote y Karmele Marchante, al completo

Rosario Mohedano no estará sola en plató: la acompañarán Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebastián Gallego, todos ellos convocados para analizar las últimas horas de convivencia en las playas de Honduras.

La propia Mohedano llega al debate con la misión de ser la defensora de su madre, Rosa Benito, que se ha embarcado en la aventura más extrema del grupo audiovisual como una de las concursantes de esta tercera edición de Supervivientes All Stars.

Carlos Corbacho, ex empleado de Isabel Pantoja

El clan Pantoja tendrá un protagonismo especial esta noche en ¡De Viernes!, aunque el testimonio de Corbacho seguro que no gustará a la cantante. En el plató hablará de una compra valorada en dos millones de euros de un diamante por parte de la cantante, que se habría producido en el año 2006. Todo esto habría ocurrido, supuestamente, mientras Julián Muñoz ya estaba en prisión por el caso Malaya, la mayor trama de corrupción de la historia de España que salpicó a todo el Ayuntamiento de Marbella y que obligó al Gobierno a intervenir.

Isa Pantoja, preocupada por su madre

Isa, que ya habló la semana pasada de su relación familiar, vuelve esta noche para hablar de su último intercambio de mensajes y de su preocupación por su desaparición. «Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón», asegura en un adelanto. También tendrá que defender a Asraf Beno, su marido, que se encuentra en Honduras desde ayer para enfrentarse a Supervivientes All Stars.

Verónica Hidalgo hablará de la detención de su marido

La que fuera Miss España en el año 2004 ha sido noticia en los últimos días por la detención de Juan Andrés, su marido y padre de su hijo. En el plató contará más detalles de esa detención, descubriendo el motivo de la misma y cuánto tiempo estará encerrado. Además, escuchará en directo el testimonio de un compañero de cárcel de su pareja.

¡De Viernes!, con Bea Archidona y Santi Acosta, vuelve esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco. Con estos invitados buscará liderar en la noche del viernes ante Antena 3, que emite la película Sin instrucciones, protagonizada por Paco León.