Los espectadores de ‘La Promesa’, en shock con el regreso de Jana: «Aún sigo llorando»

La Promesa se ha convertido en una de las ficciones españolas que más alegrías le ha dado a La 1 de Televisión Española desde su estreno, y las cifras lo reflejan a la perfección. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para los espectadores de esta producción. Como es bien sabido, no han sido pocos los personajes que han abandonado la trama, siendo Jana, la protagonista, uno de ellos. Y es que la marcha de la actriz Ana Garcés sentó como un auténtico jarro de agua fría a los fans. Pues el público no le deseaba el terrible final que tuvo que vivir su personaje.

Pues, recordemos, la protagonista murió en brazos de Manuel tras haber recibido un disparo. Un terrible desenlace que tuvo lugar cuando todo parecía indicar que la pareja, por fin, comenzaba a ser feliz. Pues, ella, además, estaba embarazada. Pero, ayer, 30 de septiembre, los espectadores de la ficción no pudieron evitar quedarse sin palabras al volver a ver a la protagonista en pantalla. Una sorpresa que nadie vio venir y que tuvo lugar durante la emisión del capítulo especial en horario prime time.

Curro descubre quién mató a Jana, su hermana, a poco de casarse

Tal y como se pudo ver, Curro y Ángela se han unido en matrimonio. A pesar de las adversidades que se han encontrado en el camino, los jóvenes han logrado unir sus vidas en el altar. Un acontecimiento muy importante que La 1 ha dividido en dos entregas. Pues, con el objetivo de dejar a todos con la miel en los labios, mostró en el capítulo de la tarde cómo el joven descubre la carta que Pía Adarre, su madrina, le escribió confesando que Leocadia fue la verdadera asesina de su hermana Jana.

Una verdad que deja al chico estupefacto. Las horas siguientes, Curro desaparece y nadie sabe dónde está. Una situación que deja a Ángela completamente nerviosa. Así pues, el día parece complicarse y todo parece indicar que no habrá boda. Y es que Curro solamente puede pensar que está a punto de casarse con la hija de la asesina de su hermana. Pero, en ese instante, se le aparece una ilusión de Jana, que lo mira con orgullo y lo anima a casarse con Ángel. Una visión que el joven interpreta como una señal de su hermana.

Como es evidente, Jana no regresa a La Promesa, pues su personaje murió de manera oficial. Pero este pequeño homenaje ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de la audiencia. «Has hecho lo correcto, Curro», ha dicho Jana en medio de esa alucinación. Un lacrimógeno momento que ha sido muy comentado en redes sociales. Y es que, por mucho que pase el tiempo, Jana sigue siendo una parte importante de la producción española.

Reacciones en redes sociales a la aparición de Jana en ‘La Promesa’

Ha pasado casi un año y medio desde que Ana Garcés abandonó La Promesa en busca de nuevos proyectos. Pero el público le sigue teniendo mucho cariño, y no es para menos. Si nos trasladamos a la plataforma de X (anteriormente conocida como Twitter), podemos ver comentarios como «Ay Jana! ¡Qué ilusión este cameo!», «Ay qué bonito. Estoy llorando», «Ay Jana, qué guapa. Me duele el corazón» u «Oye, por favor, ¿qué es esto de echarle sal a la herida que sigue abierta?», son algunos comentarios que se pueden leer.

Pero, si nos trasladamos a Instagram, la situación no varía. «Ah, qué triste y bonito a la vez, justicia para Jana» o «Cómo olvidarnos de ti, Jana, imposible», escriben algunos seguidores. Eso sí, la propia Ana Garcés ha querido agradecerle al equipo que le hayan permitido volver por un rato a la producción.