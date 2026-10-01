Se buscan voluntarios urgentes para vivir gratis en la finca de caza que tiene Pedro Sánchez al lado de Madrid a cambio de alojamiento y comida gratis

Seis voluntarios ambientales trabajarán el próximo mes de noviembre en la finca toledana de Quintos de Mora, lugar utilizado por Pedro Sánchez y otros presidentes para el descanso personal o para reuniones políticas. Dichas personas se alojarán gratuitamente durante diez días a cambio de realizar tareas relacionadas con la fauna, vegetación y mantenimiento de la parcela.

La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Voluntariado en Parques Nacionales 2026, impulsado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), y dispone de una jornada intensiva entre el 6 y el 15 de noviembre.

Trabajos en cercados y viveros de conejos

Si bien se expone como una tarea de conservación de la naturaleza, gran parte de las actividades están vinculadas a la gestión de hábitats y especies de caza, algo que contradice la tradición venatoria del terreno. Los participantes ayudarán en el mantenimiento y revisión de viveros para conejos, verificando el estado de las madrigueras artificiales y reparando las dañadas, además de inspeccionar los cerramientos instalados en los cercados que protegen a las especies de depredadores.

El trabajo de campo va más allá de la fauna. Los voluntarios colaborarán en la colocación de protecciones individuales sobre especies vegetales peculiares, un trabajo que pretende evitar el ramoneo de animales salvajes como el ciervo y el daño de ejemplares con particular valor botánico o jóvenes. A esto se añade el regenerado de frondosas de la zona y la repoblación y la eliminación de especies invasoras, como la conífera, y la poda de quercíneas. Todas estas tareas orientadas a propiciar un monte más resistente y diverso. El programa se complementa con labores de recogida de residuos.

Cuáles son las condiciones del programa

Según las cláusulas de esta edición, el alojamiento se encontrará dentro de las instalaciones de la finca, lo que habilita a los participantes a vivir próxima la rutina en un espacio generalmente restringido al público general. Los voluntarios prepararán los desayunos, mientras que el resto de las comidas tendrán lugar en bares y restaurantes aledaños a Quintos de Mora.

Para participar en la iniciativa, es obligatorio ser mayor de edad y completar el formulario de inscripción. En el proceso de selección se valoran ámbitos como el interés real por la naturaleza, la disponibilidad completa para convivir durante diez días en un ambiente rural y aislado y experiencia previa en otros voluntariados similares.

Alojamiento y manutención gratuita

La organización cubre por completo tanto el alojamiento como la manutención, el seguro de accidentes y el material necesario para los trabajos de campo. Los participantes únicamente deberán hacerse cargo de los gastos de transporte hasta el punto de encuentro fijado.