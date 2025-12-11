El Gobierno renueva la ropa de cama y las cortinas en la finca de descanso de Sánchez en Quintos de Mora

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 7.744 euros en renovar la ropa de cama y las cortinas de su finca de descanso en Quintos de Mora (Toledo), propiedad del Estado gestionada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Según el expediente consultado por este periódico, esta adquisición de «ropa de cama» y «cortinas» va destinada al «inmueble rehabilitado» en dicho complejo. OKDIARIO informó en agosto de 2024 que el Ejecutivo destinó 194.000 euros a la contratación de una empresa de construcción para la realización de una «Reforma integral de vivienda en el Centro Quintos de Mora (Toledo)». Finalmente, dicho encargo recayó en noviembre del año pasado en la firma Fuente Pica 2000 SL por un importe de 158.670,14 euros, impuestos incluidos.

Estas actuaciones consistieron en «realizar cambios en la distribución del interior de las edificaciones para el uso residencial que se requiere», rezó en los pliegos. Según esta documentación oficial, las obras han estado enfocadas a «mejorar las condiciones de habitabilidad del edificio, mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, incluyendo la redistribución de sus espacios interiores».

«Los trabajos mantendrán el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su sistema estructural ni la distribución de huecos en su envolvente; actuando sobre los sistemas de compartimentación, acabados interiores, instalaciones y sustitución de carpinterías», añadió el Ejecutivo. El edificio, aunque carece de valor patrimonial específico, se encuentra integrado en el entorno con materiales y soluciones constructivas propias de la zona, explican desde Parques Nacionales.

Ahora, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha adquirido este menaje doméstico para este rancho de descanso a disposición del presidente del Gobierno que el líder del PSOE utiliza para disfrutar de días de asueto, como en Navidades, o para mantener reuniones de trabajo con sus ministros. Este contrato menor fue otorgado a la empresa Res Parta SL por 7.744 euros, impuestos incluidos, el pasado octubre, si bien el Gobierno no informó del mismo hasta el pasado 3 de diciembre.

Con todo, la vivienda de Quintos de Mora ya genera de por sí gastos de conservación y seguridad. Por ejemplo, el organismo público de Parques Nacionales adjudicó el pasado 5 de noviembre, como informó este periódico, el «servicio de vigilancia del Centro de Montes Quintos de Mora» para el periodo 2025-2027 a la empresa Cofer Seguridad SL por 540.383 euros.

«Dada la naturaleza de las visitas que recibe, (este recinto) requiere adoptar las máximas medidas de seguridad y disponer de un tipo de personal apropiado al cumplimiento de estas necesidades», recogían los pliegos.

Superficie de 1.100 hectáreas

Este paraje en los Montes de Toledo pertenece a Patrimonio Forestal del Estado desde 1942, siendo gestionado en la actualidad por el organismo autónomo Parques Nacionales. Si bien el socialista Felipe González acometió la primera reforma de la finca y habilitó la estancia interior más antigua, fue el ex presidente del PP José María Aznar quien popularizó esta residencia, convirtiéndola en una especie de Camp David a la española para recibir en ella a mandatarios extranjeros como el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, entre otros.

En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo practicó la caza aquí, donde sólo está permitida la selectiva para garantizar el equilibrio cinegético y ecológico. Este periódico accedió a imágenes exclusivas de la finca, tanto de estancias privadas como de zonas comunes, donde predominaba la exposición de cabezas de venado.

Esta residencia campestre cuenta con una superficie de 1.100 hectáreas idóneas para desconectar del ajetreo de la ciudad. La finca también tiene una amplia piscina y un helipuerto, que Pedro Sánchez ha utilizado ya en más de una ocasión para aterrizar a bordo de un helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas.