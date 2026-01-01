Cuándo empieza el Rally Dakar 2026: dónde es, fechas y todas las etapas

El Rally Dakar, como viene siendo habitual, dará el pistoletazo de salida a una nueva edición, la 48ª a lo largo de su historia, a principios de año. La prueba de este 2026 contará nada más y nada menos que con 13 etapas completas más el prólogo inicial que se producirá este próximo 3 de enero, además de contar con una jornada de descanso que se realizará el 10 en la ciudad árabe de Riyadh. Conoce todos los detalles acerca del Rally Dakar 2026.

Cuándo comienza el Rally Dakar 2026 y dónde es

El Dakar 2026, que se celebrará su cuadragésima octava edición, se disputará en Arabia Saudí del próximo 3 de enero al 17 del mismo mes, donde los competidores tendrán que recorrer hasta 7,994 kilómetros de recorrido, 4,480 de ellos cronometrados y habrá hasta cuatro etapas totalmente diferenciadas para motos y coches, además de dos etapas maratón. La competición está organizada por Amaury Sport Organisation (ASO) y se podrá seguir a través de los resúmenes que emitirá Eurosport y Teledeporte tras la finalización de cada etapa. Por otro lado, en la web de OkDiario tendrás todos y cada uno de los detalles de todas las carreras, información de última hora y, por supuesto, las mejores imágenes y curiosidades de las mismas.

👇 The official route of Dakar 2026!

🚩 Yanbu – Yanbu 🏁

🏍 7,906 km (4,748 km of SS)

🚗 7,994 km (4,840 km of SS) 🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025

Recorrido del Rally Dakar 2026: todas las etapas

Tal y como hemos comentado líneas atrás, la nueva edición de la competición por el desierto constará de 13 etapas, arrancando con el prólogo en Yanbu-Yanby y finalizando días más tarde, concretamente el 17 de enero, en la misma ubicación, donde se conocerá el ganador final de la edición del 2026. A continuación, os vamos a detallar todas y cada una de las pruebas.

Prologo: Yanbu-Yanbu

Etapa 1: Yanbu-Yanbu (305 km)

Etapa 2: Yanbu-Alula 400 km

Etapa 3: Alula- Alula 422 km

Etapa 4: Alula – Refugio (451 km de la primera parte de la etapa maratón)

Etapa 5: Refugio – Hail (372 km, final de la etapa maratón)

Descanso en Riad

Etapa 6: Hail-Riad (331 km)

Etapa 7: Riad – Wadi Ad- Dawasir (462 km)

Etapa 8: Wadi Ad- Dawasir -Wadi Ad- Dawasir (481 km)

Etapa 9: Wadi Ad- Dawasir – Refugio (410 km, primera parte de la etapa maratón)

Etapa 10: Refugio – Bisha (421 km)

Etapa 11: Bisha -Al Henakiyah (347 km)

Etapa 12: Al Henakiyah – Yanbu (310 km)

Etapa 13: Yanbu-Ynabu (105 km)

Lista corredores españoles Dakar 2026

Ultimate

Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor T1+)

Nani Roma / Álex Haro (Ford Raptor T1+)

Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia Sandriders)

Laia Sanz (Ebro Audax)

Isidre Esteve / Txema Villalobos (Repsol Toyota T1+ Evo)

Jesús Calleja / Edu Blanco (Santana Racing)

Ferrán Jubany / Marc Solá (MD Rallye Sport)

Pedro Peñate / Daniel Mesa (Century)

Jordi Torras / Santi Costa (MD Rallye Sport)

Rosa Romero – copiloto (Mini)

Diego Ortega – copiloto (Toyota)

Armand Monleón – copiloto (Toyota)

Oriol Mena – copiloto (Toyota)

Motos

Tosha Schareina (Honda)

Edgar Canet (KTM)

Lorenzo Santolino (Sherco)

Josep Pedró (Rieju)

Rachid Al-Lal (Husqvarna)

Arnau Lledó (KTM)

Juancar Torres (Husqvarna)

Javi Vega (Kove)

Mario Garrido (KTM)

Ricardo Lastra (KTM)

Fernando Domínguez (KTM)

Borja Pérez (Husqvarna)

Iñigo Zardoya (KTM)

Carlos López (KTM)

Joan Guillén (Husqvarna)

Challenger

Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus)

Óscar Ral

Joan Font / Adrià Guillem

Side by side