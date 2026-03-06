Laporta suma un nuevo aliado: pide al Vaticano que el Papa León bendiga el Camp Nou

Joan Laporta sigue dejando titulares en la campaña presidencial del FC Barcelona. La última ocurrencia del ahora candidato electoral para las votaciones del 15 de marzo ha sido pedir que el Papa León XIV bendiga el Camp Nou en su visita a Barcelona el próximo mes de junio. Unas declaraciones que se han producido en la presentación de su junta directiva en caso de que la candidatura de Joan Laporta la presidencia culé resulte victoriosa en los comicios.

El presidente saliente del Barça únicamente contará con un rival en esta carrera electoral: Víctor Font. La Junta Electoral del club confirmó este jueves que sólo Laporta y el empresario catalán habían cumplido con el requisito de firmas exigido para poder presentarse a las elecciones. Laporta no ha tardado en atacar con firmeza a su adversario en el comienzo de campaña. «El único riesgo que tiene el proyecto actual del Barça es Víctor Font», proclamó el presidente saliente ante los medios. También exigió al candidato que pidiera disculpas después de que Font reclamara «transparencia» sobre el Caso Negreira.

Laporta tampoco ha desperdiciado su intervención para rebajar la tensión y tratar temas como el de ofrecer el Camp Nou al Papa León XIV. Existe el precedente de la visita de Juan Pablo II al estadio culé en 1982, que reunió a alrededor de 120.000 personas. «Yuste (presidente en funciones y vicepresidente en el último mandato) va a misa más que yo. Gaspart nos dijo que vendrían representantes del Vaticano para ver si el estadio podría estar disponible. Ya estuvo en 1982 en el Camp Nou y nos pusimos a disposición y lo valoraron».

Sin embargo, Laporta ve más factible que un posible acto sea acogido en Montjuïc. «Entendieron que al estar en obras, Montjuïc sería el más seguro. Si quisiera venir y bendecir a la Moreneta (La Virgen de Montserrat, la capilla, el estadio y a todo el barcelonismo estaríamos encantados», ha ofrecido el favorito a ganar las elecciones del FC Barcelona el próximo 15 de marzo. Leon XIV estará presente en la Ciudad Condal con motivo de la conmemoración centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La Junta Directiva de Joan Laporta

El abogado catalán ha presentado en el primer día de campaña a los miembros que compondrán su junta directiva en caso de que repita como presidente de la entidad culé. Laporta ha sumado cinco caras nuevas, que se incorporan a nueve directivos que ya ejercieron como tal en el último mandato. A este conjunto también se añadiría la presencia de directivos como Yuste o Cubells que han quedado al frente del club durante el periodo electoral. Laporta ha alabado a su equipo de trabajo y ha cerrado con una tajante promesa: «Garantizamos que el club sea propiedad de los socios y socias».