Giro en las elecciones del Barcelona: Ciria se cae y será cosa de dos entre Laporta y Font

Las elecciones del Barcelona han pegado un giro importante en la mañana de este jueves con la validación oficial de firmas, donde Marc Ciria se ha caído de la pelea y se ha confirmado que la lucha por la presidencia será una cosa de dos entre Joan Laporta y Víctor Font. Ahora comienza la recta final de la campaña hasta el día de los comicios el próximo domingo 15 de marzo en el Camp Nou, coincidiendo con el partido de Liga contra el Sevilla.

«La Junta Electoral proclama a Joan Laporta y Víctor Font candidatos a la presidencia del Club», ha comunicado el Barcelona en la mañana de este jueves a través de una rueda de prensa oficial tras la validación de firmas. La gran sorpresa ha sido la caída de Ciria, la cual en las últimas horas ya se había rumoreado.

Tras el recuento de firmas realizado este jueves en el Camp Nou, Marc Ciria se ha quedado fuera de la carrera electoral. Se le han caído más del 20% de las firmas que había recogido. De las 2.844 presentadas inicialmente, solamente han sido válidas 2.247. Y el corte estaba en 2.337.

Laporta y Font buscarán la presidencia del Barça

Por otro lado, a Joan Laporta le han validado 7.226 de las 8.171 presentadas inicialmente y a Víctor Font 4.449 de las 5.144 presentadas. De esta manera, Laporta y Font han sido proclamados como candidatos a la presidencia y lucharán el 15 de marzo por ser presidente del Barcelona.

Un giro importante en las elecciones del Barcelona que le da más margen a Víctor Font para luchar contra Joan Laporta por la presidencia. Al ser cosa de dos, el voto culé no se dividirá entre la oposición y Font buscará agrupar todos los votos que iban a ir para Ciria o Vilajoana. Parece que puede haber partido entre Laporta y Font el próximo 15 de marzo.

La Junta Electoral proclama Joan Laporta y Víctor Font candidatos a la presidencia del Club pic.twitter.com/DFtyBm6SOG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2026

Comunicado del Barcelona

La Junta Electoral se ha reunido este jueves en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou para proclamar a los candidatos definitivos a las elecciones presidenciales del FC Barcelona que están convocadas para el domingo 15 de marzo.

Finalizado el proceso de validación de las firmas presentadas, la Junta Electoral, formada por J. Ignacio Soler-Cabot Serra, como presidente, y Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega y Bayo, como vocales, ha proclamado a Joan Laporta i Estruch y Víctor Font i Manté candidatos oficiales a la presidencia del FC Barcelona, ​​tal y como establece el artículo 48.5 de los Estatutos del Club.

A continuación se detallan los resultados de este proceso de validación:

JOAN LAPORTA I ESTRUCH (socio 9.601)

Firmas presentadas: 8.170

Firmas válidas: 7.226

VÍCTOR FONT I MANTÉ (socio 55.406)

Firmas presentadas: 5.144

Firmas válidas: 4.440

MARC CIRIA I ROIG (socio 80.941)

Firmas presentadas: 2.845

Firmas válidas: 2.247

La Junta Electoral también ha querido agradecer la labor que han llevado a cabo los empleados del Club, los peritos caligráficos y los interventores de los socios aspirantes a lo largo de estos días, y el trabajo realizado por el Síndic de los Socios, Ramon Estebe y Blanch, y el notario Gerardo Conesa en la validación de todo el proceso.

Tras la proclamación de candidatos, mañana viernes 6 de marzo comienza la campaña electoral que culminará con la jornada de votaciones del domingo día 15.