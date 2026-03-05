Los empresarios afines a Moncloa que optan al nuevo canal de televisión que va a conceder Óscar López, ministro de Transformación, siguen trabajando en lo que será La Siete. Liderados por Andrés Varela Entrecanales, consejero y accionista de Prisa, y Adolfo Utor, dueño de Balearia, han contactado con Mario Ferreira, dueño de la portuguesa Media Capital -que fue propiedad de Prisa-, para que se sume al accionariado de la empresa e incorporar a la CNN al canal. Ferreira tiene la licencia de CNN en Portugal y acaba de obtener el encargo de lanzarla en España.

A finales de febrero, Pedro Morais, consejero delegado de Media Capital, grupo de televisión líder en Portugal, señaló públicamente que «CNN quiere entrar en España y nos ha pedido que preparemos una propuesta». «Entrar en el mercado español es la única forma de crecer», explicó el directivo.

El consejero delegado de Media Capital admitió que ya se ha firmado el acuerdo con CNN Internacional para la expansión al mercado español, y que la entrada en España se haría mediante colaboraciones con grupos españoles. Además, desveló que el objetivo es que se vea a nivel nacional y que no venían a España con la intención de ser «competidores» de nadie. CNN ya estuvo en España durante doce años bajo el paraguas de Prisa, hasta 2010.

Fuentes del sector explican que los empresarios afines a Moncloa han mantenido contactos con Ferreira y Media Capital porque quieren incorporar la marca CNN a su canal para la parte informativa. «Pidieron a Ferreira que, además de cerrar un acuerdo para tener la CNN, invirtiera también dinero en el capital y tomara una participación en la empresa, pero Ferreira se negó», explican estas fuentes.

Es un movimiento más de los empresarios afines a Moncloa para dar forma a La Siete, mientras esperan que el ministro López resuelva definitivamente el concurso antes del verano. Los afines a Moncloa compiten sólo con Mediaset, que se presentó de manera sorpresiva al concurso. Está presidida por la ex ministra socialista Cristina Garmendia.

El Gobierno tiene de plazo hasta noviembre y estuvo esperando a que este grupo de empresarios, accionistas de Prisa, lograra su objetivo de remover a Joseph Oughourlian de la presidencia de Prisa y sumar a la compañía al proyecto de televisión.

Oughourlian se había negado a que Prisa participara en ese proyecto, que califica de «ruinoso», y despidió a sus impulsores, Carlos Núñez -hoy en Mediapro- y José Miguel Contreras.

Fracasado ese intento de tomar el control de Prisa, el Gobierno tiene previsto ahora conceder el canal a este grupo de empresarios antes del verano. Posteriormente, los adjudicatarios tienen un año para ponerlo en marcha, pero lo normal sería que saliera al aire cuanto antes de cara a las elecciones autonómicas y generales previstas para 2027. La licencia es por 15 años, renovables.