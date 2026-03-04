Una unidad española de la OTAN fue quien detectó y avisó del misil que disparó Irán contra Turquía

Esta mañana, las autoridades de Turquía han anunciado que los sistemas de defensa aérea de la OTAN habían derribado un misil balístico disparado desde Irán que «se dirigía a su espacio aéreo».

El Ministerio de Defensa turco indicó que el misil fue «neutralizado» por «elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental», antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.

Y esta tarde se ha sabido que ha sido sido una unidad española de la OTAN en Turquía quien detectó y avisó del misil iraní que se dirigía al país y que finalmente derribó un destructor de EEUU. Ha sido España quien alertó de este misil, que había sobrevolado Irak y Siria en su recorrido hacia Turquía, según ha desvelado LaSexta.

Es muy posible que este hecho relevante haya sido el motivo del desencuentro que se ha producido este miércoles entre EEUU y España respecto a la «cooperación militar» de nuestro país contra Irán.

Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguraba que «España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas» con EEUU frente a Irán, Moncloa lo desmentía. «No se ha producido ninguna conversación», aseguraban desde el Ejecutivo de Sánchez.

«Lo desmiento tajantemente», ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. «La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma», ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser.

Asimismo, sobre el uso de las bases de Rota y Morón, el ministro Albares ha dicho que «son bases en territorio español y de soberanía española. España es un socio aliado de EEUU y el compromiso de España está fuera de toda duda, pero también España es un país soberano e independiente».

Misil de Irán a Turquía detectado por España

El del misil de Irán hacia Turquía es el primer incidente en que se ve envuelto Turquía, miembro de la OTAN, desde el estallido del conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Israel y la dictadura de los ayatolás. Anteriormente, también Irán también pretendió implicar a Europa y a la OTAN en la guerra disparando el sábado misiles contra bases de británicas en Chipre.