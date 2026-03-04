Un avión militar de carga de EEUU despega de Rota pese a que el Gobierno sigue negando su cooperación militar

Pocas horas después de que el Gobierno español insistiera en su desafío a Estados Unidos remarcando su oposición a la ofensiva bélica contra la teocracia iraní de los ayatolás, y apenas tres días después de que el Ejecutivo socialista anunciase que prohibía a los norteamericanos utilizar las bases de Rota y Morón para esa operación, un avión de las Fuerzas Aéreas Americanas partía desde la primera.

En concreto, un Boeing C-17 Globemaster III partía desde la base de Rota, con dirección a la base de Estados Unidos y la OTAN en Sigonella, en la isla de Sicilia. Se trata de uno de los aviones de transporte militar más importantes del arsenal de Estados Unidos, decisivo para el transporte de equipamiento pesado. Puede trasladar tanques, helicópteros, blindados y sistemas de artillería varios, hasta los 77.500 kilos de carga que admite.

El avión aterrizó pasadas las 11 de la noche en la Base Naval y Aérea de Sigonella, en Sicilia (Italia). Se trata de una base que sirve como centro de operaciones militares y logísticas, es un nodo fundamental en logística, inteligencia y vigilancia. Resulta especialmente interesante el hecho de que desde 2009 alberga un importante número de drones, como los espía Global Hawk, y los Predator.

Este miércoles había comenzado con la comparecencia de Pedro Sánchez desde La Moncloa, en la que tiró del célebre «no a la guerra» para tratar de fijar su posición como líder opositor a la acción liderada por Estados Unidos e Israel contra la tiranía teocrática de los ayatolás en Irán. Fue la respuesta del presidente español a las críticas lanzadas contra él por Donald Trump, que calificó a España como un «aliado terrible».

En la tarde de este miércoles, la Casa Blanca anunciaba un giro en la posición española. La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, aseguró que «España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas con EEUU». Horas antes, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, había mantenido una reunión con el embajador americano en Madrid, Benjamín León.

El Gobierno español salió rápidamente a desmentir a la Casa Blanca, negando esa «cooperación militar»: «No se ha producido ninguna conversación». Poco después, era el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien insistía en la Ser en que «la posición del Gobierno español no ha cambiado».

Este episodio supone el segundo caso de colaboración militar, pese a que el Gobierno español sigue negando que se esté produciendo, después de que una unidad española de la OTAN detectase por la mañana un misil disparado por Irán contra Turquía, que fue interceptado por un destructor estadounidense.