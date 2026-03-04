Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo: reacciones, muertos y últimas noticias de la guerra
El conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán entra en su quinto día con una escalada simultánea en varios frentes y operaciones activas en Teherán, Beirut y el sur de Líbano. La intensidad de los ataques y las respuestas cruzadas mantienen el escenario en una situación de máxima tensión, con riesgo de ampliación regional.
Situación actual de la guerra y frentes abiertos
Las hostilidades continúan tanto en territorio iraní como en Líbano y en el entorno del Golfo Pérsico. Israel ha intensificado los bombardeos contra objetivos militares vinculados a la estructura de mando iraní y a posiciones de Hezbolá, mientras que Irán ha respondido con lanzamientos de misiles contra bases con presencia estadounidense. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado los ataques contra infraestructuras estratégicas iraníes relacionadas con sistemas de defensa aérea y capacidades balísticas.
El conflicto se desarrolla de forma simultánea en distintos escenarios y con una estrategia centrada en la presión militar directa sobre las capacidades del adversario.
Israel planea atacar Irán durante una o dos semanas más
El ejército israelí ha informado que sus ataques contra Irán se alargarán una o dos semanas más.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el pasado sábado que había lanzado una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán para eliminar la «amenaza existencial».
El Gobierno de Ayuso ve a Sánchez como «el tonto útil»
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el tonto útil de las dictaduras» y ha criticado que solo le feliciten por su labor «teocracias como la iraní», además de afirmar que se «esconde» detrás de la pancarta del ‘No a la guerra’.
El Consejo Europeo respalda a Sánchez
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «plena solidaridad de la Unión Europea con España», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el martes con romper relaciones comerciales con el país por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.
Alerta por el gasóleo agrícola
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado del alza del 4% del precio del gasóleo agrícola tras el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España, y reclamado «medidas urgentes» para frenar su escalada, según informa en un comunicado.
Turquía intercepta un misil iraní
Un misil lanzado desde Irán hacia Turquía ha sido destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN.
Se dirigía hacia el espacio aéreo turco tras atravesar Siria e Irak.
El ministerio ha señalado que no ha habido víctimas ni heridos en el incidente, y ha añadido que Turquía se reserva el derecho a responder a cualquier acción hostil contra su territorio.
Vox acusa a Sánchez de ser la principal amenaza
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que la «principal amenaza» que tienen los andaluces y españoles no es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que es el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.
Gavira ha declarado que «no es Trump quien perjudica a España, sino que es Sánchez el que con sus políticas está arruinando a todos los españoles». «El problema que tenemos en esta nación se llama Pedro Sánchez», ha reiterado Gavira, para quien se tienen que producir elecciones generales «cuanto antes y que haya un cambio en España».
Francia se solidariza con España
Según han informado fuentes del Palacio del Elíseo, «el presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España».
Cuerpo admite que la cesta de la compra se verá afectada
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido este miércoles que uno de los escenarios en los que trabaja el Gobierno es que el conflicto en Oriente Próximo pueda llevar a un aumento «generalizado» de la cesta de la compra, no sólo a través de la subida de los precios de la electricidad, sino también de un incremento de los costes del transporte y la logística que acabe repercutiendo en los precios de los distintos productos.
Margallo ve como una «declaración vacía» el ‘no a la guerra’
El ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha calificado de «declaración vacía» la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es «No a la guerra», y ha advertido de las «graves consecuencias» para España que puede conllevar.
China defiende a España
China ha salido en defensa de España y ha rechazado de manera categórica la idea de que el comercio internacional pueda emplearse como un instrumento de presión política. «El comercio no debería usarse ni como arma ni como herramienta», ha afirmado Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
EEUU prueba un misil balístico
El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la realización de un ensayo balístico con un misil intercontinental con capacidad para portar ojivas nucleares, una prueba que asegura que «estaba programada desde hace años» pero que se produce en plena ofensiva contra Irán.
Participación de Irán en el Mundial
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles que no le importa si Irán, país que ha atacado estos últimos días junto a Israel, participa en el próximo Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio de este año en su país, México y Canadá, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio.
La industria alimentaria pide a España y EEUU que dialoguen
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que agrupa a 44 asociaciones, ha expresado su «preocupación» por la actual crisis bélica en Oriente Próximo y ha instado al «diálogo» entre España y Estados Unidos para evitar que las tensiones políticas afecten las relaciones comerciales entre ambos países.
En detalle, la organización empresarial del sector alimentario ha mostrado su confianza en una «resolución rápida» del conflicto, que, además del «drama humanitario» que está generando, podría influir en los precios de la energía.
También ha señalado las complicaciones operativas provocadas por la suspensión de tránsitos de varias navieras, la necesidad de desviar envíos por rutas alternativas y el aumento resultante de la «incertidumbre» tanto logística como comercial, según se recoge en un comunicado.
La Fundación de Aznar considera «hipócrita» la postura de Sánchez
La fundación FAES que dirige el ex presidente José María Aznar ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «aislar» a España y convertirla en un actor «excéntrico y poco fiable» tras el conflicto abierto en Irán.
El sucesor de Jamenei está «cerca» de ser elegido
Ahmad Jatami, uno de los integrantes de la Asamblea de Expertos de Irán, ha asegurado este miércoles que el organismo «está cerca» de elegir al sucesor del fallecido líder supremo del país, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
«Las opciones sobre el próximo líder han sido identificadas. Estamos cerca de elegirlo», ha dicho. «Los expertos han sondeado opciones y, por la gracia de Dios, estamos cerca de tomar una decisión», ha manifestado, antes de recalcar que «el trabajo está siendo llevado a cabo con prudencia».
Asimismo, ha destacado que Irán «está en estos momentos en una guerra con el mundo de los infieles», al tiempo que ha argumentado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «no puede permitirse una guerra a largo plazo», según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
El funeral a Jamenei ha sido «pospuesto»
El homenaje al tirano Alí Jamenei, que iba a durar tres días y daba comienzo hoy miércoles por la noche, finalmente ha sido «pospuesto», según ha anunciado la televisión iraní.
Irán acusa a Trump de traición
El Gobierno de Irán ha subrayado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «traicionó a la diplomacia» y a «los que lo eligieron» para el cargo en las elecciones celebradas en 2024 al lanzar el 28 de febrero una ofensiva junto a Israel en plenas negociaciones con Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.
Irán no negociará con EEUU
Este miércoles, el principal consejero de Alí Jamenei ha afirmado que Irán no planea entablar negociaciones con Estados Unidos y se encuentra listo para un conflicto prolongado, en el quinto día de combates en Oriente Medio. «No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos», ha afirmado a la televisión iraní.
Un dron obliga a cerrar el espacio aéreo de Chipre
El espacio aéreo chipriota ha permanecido cerrado mientras cazas F16 griegos derribaban el dron.
Un dron procedente de Líbano ha obligado a un vuelo de Aegean con destino Larnaca a regresar a Atenas ante la imposibilidad de aterrizar en el aeropuerto de Chipre por razones de seguridad.
Trump ofrece seguros y escolta para los buques
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU (DFC) que proporcione «a un precio muy razonable» seguros contra riesgos políticos, al comercio marítimo que transita por el golfo Pérsico, así como la protección de la Armada estadounidense a los buques cisterna que atraviesen el estrecho de Ormuz.
«Sólo busca confrontar con Trump»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el ‘no a la guerra’ del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «una pamema» porque «lo único que le interesa» de verdad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «poder confrontar» con él.
Podemos exige a Sánchez que rompa relaciones con EEUU
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que demuestre con medidas su compromiso con el ‘No a la guerra’ y proceda a clausurar las bases de Rota y Morón, sacar a España de la OTAN, romper relaciones con Estados Unidos (EEUU) e intervenir los precios de la vivienda, alimentación y medicamentos.
Israel ataca una fábrica en Irán
El Ejército de Israel ha informado este miércoles que durante la madrugada llevó a cabo un ataque contra un complejo destinado al almacenamiento, fabricación y lanzamiento de misiles balísticos en la ciudad de Isfahán, ubicada en el oeste de Irán.
«Durante la noche, decenas de sitios de infraestructura del régimen terrorista iraní fueron atacados en todo Irán», señala el comunicado.
De acuerdo con las autoridades israelíes, la instalación también albergaba misiles balísticos Ghadr-110, proyectiles capaces de alcanzar hasta 1.950 kilómetros.
La naviera Cosco suspende su actividad en el Golfo
La naviera china suspende sus servicios en el Golfo. Ya anunció que está reorganizando la navegación de sus buques en el golfo Pérsico por la inseguridad de Oriente Medio y las restricciones del estrecho de Ormuz.
Rescate de 35 personas por Sri Lanka
El Ministerio de Defensa de Sri Lanka ha informado este miércoles del rescate realizado por la Armada ceilandesa de 35 personas a bordo de un buque iraní que se estaba hundiendo tras un accidente 40 millas náuticas al sur de la isla.
«Merkel o Scholz no lo habrían hecho»
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado la «sorpresa» del Gobierno por el hecho de que el canciller alemán, Friederich Merz, no saliera en defensa de España ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su amenaza de suspender el comercio y se ha mostrado convencido de que Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado de la misma forma.
España evacua a los españoles atrapados
Un avión A-330 del Ejército del Aire y del Espacio despegará esta mañana de la base aérea de Torrejón (Madrid) con destino a Omán, para evacuar a españoles que se encuentran en la zona del Golfo Pérsico y quieran regresar a España, por la escalada del conflicto en la zona.
La UE defiende a España tras las amenazas de Trump
Este miércoles, la UE ha dicho «estar preparada» para proteger los intereses de los países miembros tras las amenazas de Donald Trump el pasado martes a España con cortar el comercio.
«Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE», ha advertido Olof Gill, el portavoz de la Comisión Europea.
El ministro iraní acusa a Trump de romper las negociaciones
El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha criticado a Donald Trump por los ataques de EEUU contra Irán.
En su red social X ha asegurado que los ataques fueron un acto de represalia política y no un proceso de negociación real. «el resultado fue bombardear la mesa de negociación por despecho» y que «Trump traicionó la diplomacia y a los estadounidenses que lo eligieron».
Maíllo: «Moreno calla porque con un Gobierno del PP tendríamos guerra en Andalucía»
El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles el silencio del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y del PP-A sobre el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) «porque si gobernara el PP en toda España tendríamos ahora una situación de guerra en Andalucía con el uso de las bases por parte de Donald Trump y su locura con Oriente Próximo».
EEUU negocia con kuros iraníes
Las milicias kurdas con base en Irak coordina con EEUU ataques contra el oeste de Irán para desgastar al ejército.
El objetivo aprovechar estos bombardeos y la falta de poder tras la muerte de Jamenei para favorecer un levantamiento popular.
Israel aniquila el sitio nuclear más secreto de Teherán
La Fuerza Aérea de Israel destruyó el pasado martes un complejo subterráneo ubicado en las cercanías de Teherán, donde el régimen iraní guardaba su programa nuclear militar desde la guerra de junio. Effie Defrin, portavoz de las FDI, ha confirmado que estas instalaciones fueron construidas para soportar ataques aéreos y permitir que Irán continuara desarrollando armas nucleares de manera secreta.
Según el alto mando, la cantidad de municiones empleadas en la operación conjunta con Estados Unidos ya supera lo lanzado durante los doce primeros días de la Operación Rugido del León.
Esta ofensiva tiene como objetivo eliminar de manera definitiva las capacidades estratégicas de Irán, que no ha detenido su programa nuclear a pesar de las advertencias y ataques anteriores de la coalición.
Catar afirma haber detenido a agentes de la Guardia Revolucionaria
El pasado martes, Catar anunció que ha detenido a 10 agentes iraníes por pertenecer a dos «células» de la Guardia Revolucionaria, y efectuar labores de espionaje y sabotaje.
Según ha informado la agencia oficial catarí QNA, «operaciones precisas de monitoreo y seguimiento resultaron en la captura» de estas personas, «siete de las cuales tenían como tarea misiones de espionaje y de recopilación de inteligencia sobre infraestructuras esenciales o militares de la nación».
La Guardia Revolucionaria «controla» el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que las fuerzas iraníes «controlan completamente» el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio internacional, tras anunciar medidas para su cierre en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Feijóo acusa a Sánchez de ir «contra la seguridad de España»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha critado este miércoles en Bilbao a Pedro Sánchez acusándole de «ir contra la aseguridad de España», debido a su postura contraria al ataque de EEUU e Israel contra Irán, que, según Feijóo, responde a motivaciones electorales.
Durante su intervención en el Fórum Europa de Bilbao, Feijóo ha subrayado que España debe «situarse junto a sus aliados», ya que de lo contrario quedaría «sin marco operativo». Asimismo, pidió a la Unión Europea y a Estados Unidos que no confundan «el gobierno precario» con la totalidad de la ciudadanía española.
¿Quién es Mojtaba Jamenei?
Mojtaba Jamenei es descrito por The New York Times como una figura influyente aunque solitaria, que ha operado durante años en las sombras del poder que ejercía su padre.
Es la propia Guardia Revolucionaria la que ha impulsado con fuerza su nombramiento, argumentando que el candidato reúne las cualificaciones necesarias para dirigir a Irán en estos momentos de grave crisis.
Mehdi Rahmati, analista político, ha asegurado al Times que Mojtaba es «la opción más inteligente en este momento porque está muy familiarizado con la gestión y coordinación de los aparatos de seguridad y militares».
El hijo de Jamenei, el favorito para sucederle
Los principales clérigos de Irán, encargados de elegir al nuevo líder del país, se reunieron el pasado martes en dos sesiones virtuales para tratar la sucesión de Ali Jamenei.
Según revela en exclusiva The New York Times, el nombre que ha emergido con más fuerza es el de su propio hijo: Mojtaba Jamenei, de 56 años.
De acuerdo con la información, los clérigos de la Asamblea de Expertos, llegaron a barajar anunciar la designación de Mojtaba la mañana de este miércoles.
Sin embargo, algunos de los presentes temieron que de hacerlo público, pudiera convertir al candidato en un objetivo inmediato.
El brent sube más del 2%
El barril de petróleo brent sube algo más del 2 % en la apertura de este miércoles y acumula una revalorización superior al 12 % en las tres últimas jornadas, tras el inicio el sábado de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sánchez estudia medidas para paliar el impacto económico
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo «está estudiando escenarios y posibles medidas» para ayudar, si fuera necesario, a hogares, trabajadores, empresas y autónomos a «mitigar» el impacto económico sobre ellos del conflicto en Oriente Próximo.
Israel detiene a cuatro personas acusadas de apoyar a Irán
La policía israelí ha detenido a cuatro personas en Hebrón, Cisjordania, por haber apoyado a Irán en este conflicto. Según el atestado, el arresto se debe a mensajes y publicaciones de estas cuatro personas donde respaldaban a una organización considerada hostil por Israel.
Los detenidos afrontan cargos por «palabras de elogio, simpatía, incitación a actos violentos y apoyo o identificación con una organización hostil».
La sede de la CIA en Arabia ha sido atacada con drones
Los ataques con drones perpetrados por Irán en Arabia Saudí el pasado lunes alcanzaron la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad.
En su cobertura, el periódico estadounidense ha señalado que fuentes anónimas, familiarizadas con los detalles del ataque, confirmaron que la sede de la CIA fue impactada, pero que ninguno de los agentes destacados en el país resultó herido. Un comunicado interno del Departamento de Estado, al que tuvo acceso el diario, indicó que los drones provocaron el derrumbe del techo de la embajada y llenaron de humo su interior.
Sánchez pide una solución
«Repudiamos al régimen de Irán, que mata a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática».
Arabia Saudí comunica que ha abatido dos misiles de crucero
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este miércoles la interceptación de dos misiles de crucero en una zona situada en el centro del país, al sureste de la capital, Riad.
El Ministerio de Defensa saudí ha indicado a través de sus redes sociales que «dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Al Jarj», antes de agregar que también han sido derribados una decena de drones, entre ellos nueve «inmediatamente después de ingresar a espacio aéreo del Reino». El décimo aparato fue derribado «en la provincia Oriental».
Sánchez responde a las amenazas de Trump
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este miércoles una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa tras las amenazas de Donald Trump.
En su comparecencia, Sánchez ha dejado clara su postura con respecto a la guerra. «Nuestra posición se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra'».
Hezbolá «cometió un grave error»
El Ejército de Israel ha recalcado que Hezbolá «cometió un grave error» al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato de Alí Jamenei.
«Hezbolá cometió un grave error al sumarse a la campaña. Cayó en una emboscada estratégica», ha dicho el comandante del Mando Norte del Ejército israelí, Rafi Milo. «No pararemos hasta que reciba un golpe muy duro», ha destacado, antes de agregar que Israel «golpeará con fuerza a esta organización en todas las partes de Líbano».
Merz intentará convencer a Sánchez de aumentar el gasto en defensa
El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró el pasado martes que está intentando «convencer» a España para que aumente el gasto en defensa hasta «el 3 % o el 3,5 %» de su PIB ya que es el «único» socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.
Merz ha hecho estas declaraciones durante su reunión en la Casa Blanca con Trump, quien previamente dijo que España ha sido un «socio terrible» y amenazó con imponerle un «embargo» comercial por su decisión de prohibir a Estados Unidos el uso de las bases militares en territorio español para la guerra de Irán.
Operación ‘León Rugiente’
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este miércoles con que cualquier sucesor del ayatolá Alí Jamenei será igualmente «un objetivo inequívoco para ser eliminado».
«Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado», ha afirmado Katz. «No importa su nombre o dónde se esconda», ha recalcado.
Así, ha hecho hincapié en que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han dado orden al Ejército para que «se prepare para actuar a través de todos los medios disponibles para llevar a cabo esta misión, como parte integral de los objetivos de la operación ‘León Rugiente'».
La Guardia Revolucionaria reinvidica el control del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que tiene bajo su dominio el Estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier barco que intente atravesarlo podría verse afectado por misiles o drones fuera de control. «Actualmente, el Estrecho de Ormuz está bajo el control completo de la Armada de la República Islámica», ha señalado Mohammad Akbarzadeh, oficial naval de la Guardia.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que la Marina estadounidense está preparada para acompañar a los buques petroleros a lo largo de esta vía para el transporte de crudo y gas. Sin embargo, ese plan implica un riesgo considerable para Estados Unidos.
Tres días de homenaje
Teherán va a celebrar esta noche el primer día de los tres de luto que han previsto tras la muerte del tirano Alí Jamenei.
La agencia Tasnim ha anunciado que los seguidores del líder iraní acudirán a partir de las 22:00 al recinto de oración del Gran Mosala de la capital, donde arrancará la ceremonia.
Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en los preparativos del funeral oficial, cuyos detalles aún no han sido comunicados.
Posible evolución del conflicto
La escalada actual mantiene abierta la posibilidad de incorporación de nuevos actores y de ampliación regional. La implicación indirecta de potencias como Rusia y China añade un componente geopolítico adicional. En este contexto, cualquier incidente o error de cálculo podría acelerar la expansión del enfrentamiento y modificar de forma significativa el equilibrio en Oriente Medio.
Riesgo energético y tensión en el Golfo
Irán ha advertido sobre el posible cierre del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Además, se han reportado ataques con drones contra bases estadounidenses en varios países del Golfo.
Una interrupción en esa vía marítima tendría consecuencias inmediatas en los mercados energéticos y podría generar una fuerte volatilidad en el precio del crudo, con impacto económico internacional.
Irán afirma que ha alcanzado con misiles un destructor de la Armada estadounidense
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado durante la madrugada de este martes del lanzamiento de una serie de ataques contra objetivos militares estadounidenses. Según el comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim, las fuerzas iraníes han impactado con misiles a un destructor de la Armada estadounidense mientras este repostaba combustible a 650 kilómetros de la costa iraní, en el océano Índico.
Última hora sobre la guerra de Irán
Arrancamos este directo para analizar la última hora de la guerra abierta entre EEUU, Israel e Irán, que entra en su quinto día de escalada con ataques en varios frentes y un balance de víctimas que continúa actualizándose. Repasamos la situación sobre el terreno, los movimientos militares más recientes y las posibles consecuencias regionales e internacionales.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado este miércoles su disposición para participar como mediador en el conflicto entre EEUU e Irán contra Irán.
«Sudáfrica siempre está dispuesta a desempeñar un papel activo, ya sea en la mediación o en cualquier otro ámbito. Y si surge una oportunidad o se nos solicita, siempre cumplimos con nuestras obligaciones», ha dicho Ramaphosa en declaraciones a la prensa local.