Quién es Mojtaba Jamenei: biografía, edad y claves de su sucesión tras la muerte de su padre

Los principales clérigos de Irán, encargados de elegir al nuevo líder supremo del país, se reunieron este martes en dos sesiones virtuales para deliberar sobre la sucesión tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Según revela en exclusiva The New York Times, citando a tres funcionarios iraníes conocedores de las conversaciones internas, el nombre que ha emergido con más fuerza es el de su propio hijo: Mojtaba Jamenei.

Mojtaba Jamenei es descrito como una figura «influyente aunque solitaria», que ha operado durante años en las sombras del poder que ejercía su padre, quien murió el pasado sábado en los ataques estadounidenses e israelíes

¿Cuántos años tiene Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei nació el 8 de septiembre de 1969 en Irán (56 años). Pertenece a la generación que creció durante los años posteriores a la Revolución Islámica de 1979 y vivió de joven la guerra entre Irán e Irak (1980–1988), un periodo que marcó profundamente a la élite política y religiosa iraní.

¿Dónde nació y dónde vive Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei nació en Mashhad, una de las ciudades más importantes del islam chií y centro de peregrinación religiosa en Irán. Mashhad es considerada una ciudad sagrada porque allí se encuentra el santuario del imán Reza, una figura central para el chiismo.

Actualmente reside en Teherán, la capital del país, donde se concentran las principales instituciones del poder político, militar y religioso. Aunque mantiene un perfil relativamente discreto en comparación con otros líderes políticos, su vida está estrechamente vinculada a los círculos de poder del Estado iraní.

¿Cuál es su formación?

Mojtaba Jamenei es un clérigo chií. Su formación se desarrolló principalmente en seminarios religiosos (hawzas), especialmente en la ciudad de Qom, el principal centro de estudios teológicos del chiismo en Irán.

En estos seminarios estudió:

Fiqh (jurisprudencia islámica)

(jurisprudencia islámica) Usul al-fiqh (principios de jurisprudencia)

(principios de jurisprudencia) Teología islámica

Interpretación del Corán

¿Por qué es el nuevo líder de Irán?

Mojtaba Jamenei ha sido señalado por analistas internacionales y sectores políticos como un posible sucesor, aunque no existe un anuncio oficial que lo confirme como heredero. Las razones por las que su nombre aparece son:

Hijo del ayatolá , lo que le otorga acceso a los más altos círculos de poder.

, lo que le otorga acceso a los más altos círculos de poder. Influencia dentro de sectores conservadores , especialmente en instituciones religiosas.

, especialmente en instituciones religiosas. Vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica , una de las fuerzas más poderosas del país.

, una de las fuerzas más poderosas del país. La percepción de que representa la continuidad ideológica del sistema actual.

¿Cómo se elige al líder supremo en Irán?

El líder supremo es elegido por la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por clérigos islámicos que son elegidos por voto popular cada ocho años. El proceso funciona así:

Cuando el líder supremo fallece o queda incapacitado, la Asamblea se reúne .

. Se evaluan posibles candidatos que cumplan requisitos religiosos y políticos.

que cumplan requisitos religiosos y políticos. Se elige al próximo líder supremo mediante una votación interna a quien considere más apto para el cargo.

¿Qué poderes tiene el líder de Irán?

El líder supremo es la máxima autoridad política y religiosa del país, y concentra amplios poderes constitucionales. Entre sus principales atribuciones se encuentran: