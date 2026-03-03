Israel se mofa de Sánchez: «Sin Maduro ni Jamenei, ¿qué hará ahora el pobre?»

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha vuelto a la carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha mofado de él tras el ataque conjunto de su país y de Estados Unidos a Irán, que acabó con la vida del líder supremo de la tiranía iraní, el ayatolá Alí Jamenei. «Sin Maduro ni Jamenei, ¿qué hará ahora el pobre Sánchez?», ha publicado Sa’ar este martes, citando al jefe del Ejecutivo español.

Sa’ar, que ya se ha enfrentado a Sánchez en anteriores ocasiones, ha compartido en su cuenta oficial de X el siguiente mensaje. «En enero le quitaron a Pedro Sánchez –cita la cuenta del presidente del Gobierno– a Maduro. Ahora le han quitado a Jamenei. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?».

Pedro Sánchez ha rechazado en distintas declaraciones en los últimos días la intervención militar de Estados Unidos a Israel. Asimismo, el presidente del Gobierno se ha puesto de perfil con Irán y pide «diálogo» con la tiranía que ataca a su propio pueblo, mientras se enfrenta a Israel.

En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro.

Ahora le han quitado a Jameneí.

¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?





Estas palabras han provocado la reacción del Gobierno de Israel, quien a través del ministro de Asuntos Exteriores ha caricaturizado a Sánchez por su cercanía con el narcodictador Nicolás Maduro y con el líder iraní, el tirano Alí Jamenei.

Gideon Sa’ar ya se había dirigido a Pedro Sánchez el lunes, cuestionando su postura frente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán. Después de que la legación iraní agradeciera al Gobierno de España por negar la autorización para que Washington utilizara las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), el ministro israelí destacó que «primero Hamás le agradece a Sánchez» y que «ahora Irán» también le agradece.

«¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?», se preguntó Sa’ar dejando claro su rechazo a la postura española de limitar el apoyo militar estadounidense después del ataque conjunto a Irán.

Sánchez, contra Trump

Pedro Sánchez lanzó el domingo una ofensiva dialéctica en dirección a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, que directamente también afecta a Israel. El presidente del Gobierno, durante su intervención en el acto de bienvenida del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, acusó a EEUU de «vulnerar los derechos» en Irán, Venezuela y Gaza. Además, aunque sin citarle expresamente, se refirió a Trump como una amenaza mundial por sus «bombas y aranceles».

Los ataques a Estados Unidos y, por extensión, a Israel, coparon la intervención del jefe del Ejecutivo. Sánchez dijo que el bombardeo coordinado de ambos países contra la dictadura de Irán es una vulneración de las normas que marca el «derecho internacional». Además, acusó a EEUU de actuar de forma «peligrosa, injustificada y fuera de la legalidad internacional».