Europa se moviliza para proteger Chipre: Francia envía un sistema antimisiles y Grecia cuatro cazas

Europa se está movilizando para proteger Chipre tras el ataque de Irán contra una base británica en la isla.

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno chirpiota, Konstantinos Letymbiotis. Este refuerzo se ha anunciado tras el despliegue por parte de Grecia de cuatro cazas y dos fragatas.

De la misma manera, Letymbiotis ha informado de que en una conversación con el canciller alemán, Friedrich Merz, éste le ha trasladado que le ofrecerá su apoyo, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

Igualmente, Reino Unido ha informado de que va a reforzar su presencia militar en la isla.

Todo ello, mientras Pedro Sánchez ha optado por prohibir a Estados Unidos utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en el ataque a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que el Gobierno español no permitirá que Washington utilice estas instalaciones para un ataque que no cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.

Así, EEUU decidió enviar los aviones cisterna que se encontraban en España a otros países, como Alemania, Francia o Reino Unido.

El ataque a Chipre

El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri. El Gobierno chipriota atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, aliada de Irán.

Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente elevó la alerta de seguridad y puso de relieve la creciente exposición de Chipre a las tensiones regionales en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

El lunes se registraron dos incidentes separados con drones, primero, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas.

Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.

Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son un punto clave para operaciones en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental, lo que ha aumentado su relevancia estratégica en el actual conflicto.