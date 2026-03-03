Itoudis cuenta cómo vivió los ataques iraníes a Tel Aviv: «Una mujer falleció a 700 metros de mi casa»

El conflicto en Oriente Medio entre Irán e Israel también toca de cerca al deporte. Uno de los últimos en relatar sus vivencias ha sido Dimitris Itoudis. El técnico griego del Hapoel Tel Aviv ha desvelado cómo vivió un ataque con misiles iraníes cerca de su residencia en la capital de Israel, próxima a la embajada de Grecia. «Una mujer perdió la vida a solo 700 metros de mi casa», ha reconocido el entrenador sobre el conflicto que se desencadenó el pasado fin de semana en varios países de Oriente Medio.

Actualmente, tanto Itoudis como el Hapoel Tel Aviv que dirige se encuentran en Sofía (Bulgaria), donde han establecido su sede de forma momentánea. Los partidos de Euroliga volvieron a Israel el pasado mes de diciembre, lo que supuso el retorno de Maccabi y Hapoel a sus pabellones habituales. Ahora, con la escalada de la tensión en la zona y los ataques iraníes al país hebreo y otros territorios cercanos, la competición ha decidido cancelar los encuentros como locales de los dos equipos de Israel y de Dubai Basketball en sus respectivos territorios. Maccabi volverá a jugar en Belgrado (Serbia) como local, mientras que Hapoel Tel Aviv también repetirá en la capital búlgara.

«No veo cómo pueden volver los partidos a Israel», ha señalado Itoudis sobre la seguridad en el país hebreo. Su equipo marcha en quinto lugar de la tabla de la Euroliga, con un balance de 17 victorias y 11 derrotas (adeudan un partido), a nueve jornadas para la conclusión de la liga regular. Al ser cuestionado por cómo había sido el traslado del Hapoel Tel Aviv a Sofía, con paso por Egipto, el técnico griego ha explicado que el conflicto le tocó muy de cerca: «Tuve una experiencia muy desagradable. Hubo una explosión muy fuerte y, por desgracia, una mujer perdió la vida a sólo 700 metros de mi casa. El ruido era intenso, no le deseo esa sensación a nadie. Tuve que irme y pasar la noche en un hotel».

Itoudis llama a la paz

El que fuera bicampeón de la Euroliga al frente del CSKA de Moscú relató su experiencia en una entrevista telefónica concedida al canal de televisión griego SKAI desde el Aeropuerto Internacional de Atenas. Dimitris Itoudis ha realizado un llamamiento a la paz, que su ausencia, en este caso, está poniendo en riesgo que la presente temporada de la Euroliga se desarrolle con normalidad. «Que haya paz. Debemos enseñar a las próximas generaciones sobre la paz y el amor», ha concluido el ex seleccionador griego. Ahora, su Hapoel Tel Aviv enfrenta la incertidumbre de cómo va a concluir su temporada. Su competición nacional se ha suspendido de manera momentánea y esperan a que la Euroliga se pronuncie este martes al respecto.