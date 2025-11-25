El Real Madrid vence por la mínima en la cancha del líder y sigue creciendo en la Euroliga

El Real Madrid ganó por la mínima este martes al Hapoel Tel Aviv en el último partido de los israelíes fuera de su país en la Euroliga (74-75). Como contra el Zalgiris Kaunas, los de Sergio Scariolo vencieron a su rival por un sólo punto, esta vez al líder de la fase regular, que tuvieron incluso oportunidad para llevarse la victoria en una última posesión que generó Mario Hezonja con un tiro inexplicable cuando aún no se agotaba el tiempo.

Pese al error, el croata fue el mejor de los blancos, como en Granada, confirmando su despegue después de un inicio de temporada muy irregular: 19 puntos (7/11 en tiros), 6 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 24 de valoración. El Real Madrid minimizó la anotación del líder, dejándole en 20 dígitos menos de su promedio en la Euroliga.

Los de Scariolo sabían que tenían que tener la firmeza atrás que no había tenido prácticamente en toda la temporada, sobre todo a domicilio, para poner tener opciones ante el mejor ataque de la competición. Lo hizo, con un buen trabajo en el rebote, intensidad y acciones individuales, para tumbar al campeón de la Eurocup en un partido de poder a poder donde supo desconectar a la pareja formada por Vasilije Micic (8 puntos, con 0/5 en triple, y 5 asistencias) y Elijah Bryant (13 con 4/11 en tiro).

El Real Madrid saltó a la cancha dispuesto a mejorar sus prestaciones defensivas, algo obligatorio para tener opciones ante el Hapoel, al que detuvo en los primeros 20 minutos, donde casi siempre llevó la iniciativa en el marcador y llegó incluso a tener una decena de puntos de ventaja.

El Real Madrid empieza fuerte al triple contra el Hapoel

Con una buena puntería en el triple que luego fue desapareciendo y un entonado Hezonja, autor de la mitad (11) de los puntos al término del primer cuarto, el conjunto madridista pudo controlar el ritmo del Hapoel. El equipo israelí fue capaz de encadenar un 10-2 para ponerse por delante (13-10), pero eso no intimidó a los visitantes, que sujetaban bien a Micic, incómodo ante Alberto Abalde, y no dejaba maniobrar demasiado a Bryant.

El Real Madrid consiguió ir amasando una ventaja en el electrónico que fue esperanzadora al inicio del segundo cuarto tras un 2+1 de Gaby Deck y una técnica a Dimitris Itoudis. Pero el 18-28 fue un espejismo porque a partir de ahí, las rotaciones de Scariolo no terminaron de funcionar, con Theo Maledon y Trey Lyles menos acertados de lo habitual, y el ataque se atascó.

Además, la entrada de Antonio Blakeney, que encadenó seis puntos seguidos con un triple y tres tiros libres para que los locales se reenganchasen rápidamente y volviesen a amenazar tras un triple de Colin Malcolm (29-30). Sin embargo, el Real Madrid, superior en los tableros, supo resistir pese a la vuelta de los fantasmas desde el triple, alguna pérdida innecesaria y a cuatro tiros libres que dejó escapar Walter Tavares.

El equipo madrileño se marchó al descanso feliz de su trabajo defensivo y por delante (36-39), y tras el paso por los vestuarios volvió a tener un arreón apoyado en la vuelta del acierto desde tres y de Hezonja (38-46). Pero esta vez, otro bajón por errores en forma de pérdidas (tres faltas en ataque y un balón extraviado) lo castigó el Hapoel con triples de Bryant y Blakeney y un contragolpe para coger la delantera con un parcial de 12-3 (50-49).

Sufrimiento hasta el final

Abalde devolvió la delantera con otro triple (50-52) antes de que se desatasen por primera vez los de Itoudis con su mejor momento ofensivo y un fulgurante 8-0 tras sendos triples de Blakeney y Motley y una penetración más de Micic ante una defensa menos sólida que en el primer acto.

Scariolo pidió tiempo muerto y aleccionó a sus jugadores para que recuperasen esa fortaleza en su aro. Estos respondieron y firmaron un gran final atrás de tercer cuarto para devolver el 0-8 y entrar por delante a los diez minutos finales (58-60). Un parcial que continuó abierto al inicio del último periodo y que alimentó, primero, la fe madridista tras un triple de Maledon (58-65), y luego, una nueva réplica del cuadro israelí para igualar (67-67).

El Real Madrid se atascó en ataque, encontrando sólo alivio desde el tiro libre para mantener sus opciones. Dos grandes acciones defensivas, sobre todo una de Hezonja en un uno contra uno ante Bryant, le acercaron al triunfo (71-75) a falta de 1:55. Tuvo posesión para estirar aún más la distancia, pero Maledon se resbaló inoportunamente y Motley embocó un triple que dio vida al Hapoel. La defensa blanca apretó y logró tumbar al líder.