El Real Madrid-Maccabi de Euroliga se jugará sin público por recomendación de la Policía Nacional

Sorpresa este lunes cuando el Real Madrid ha comunicado que su partido de Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv del próximo jueves 8 de enero se jugará a puerta cerrada en el Movistar Arena para evitar manifestaciones propalestinas. El club blanco sigue así las recomendaciones de la Policía Nacional para evitar manifestaciones propalestinos antes, durante o después del partido.

El Real Madrid estaba convencido, tal y como ya informó este periódico el pasado 3 de enero, de poder jugar con su público el próximo jueves 8 de enero el partido de la jornada 21 de la Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv. El club blanco no veía la razón por la que este encuentro debería disputarse a puerta cerrada, pese a que dos días antes el Palau Blaugrana se cerrará a la afición para el choque del Barcelona ante el equipo de Israel.

Pero, finalmente, el Real Madrid ha seguido las instrucciones de la Policía Nacional y para evitar problemas ha decidido jugar este partido a puerta cerrada. Por lo tanto, los seguidores del club blanco y del equipo israelí no podrán ver a sus equipos este jueves en el pabellón.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que el partido de Euroliga del próximo jueves 8 de enero entre el Real Madrid y el Maccabi Rapyd Tel Aviv se celebrará sin público.

Tras la reunión mantenida por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha declarado el partido de alto riesgo, el Real Madrid atiende así la recomendación realizada por la Policía Nacional.

El importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador. En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada.