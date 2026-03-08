Final Feliz del Real Madrid en Gran Canaria con canasta de Andrés sobre la bocina en un final épico

El Real Madrid se impuso al Gran Canaria sobre la bocina con la canasta más Feliz, con la firma de Andrés. El base dominicano, actuando de escolta en los segundos finales, apuró la última posesión y encontró la opción de ejecutar un balón que tocó dos veces en el aro y terminó entrando. Decimonovena victoria de los de Sergio Scariolo en la Liga Endesa, una de las más épicas, para mantenerse en el liderato con tres sobre el Valencia Basket, al que recibirá el próximo jueves en el Palacio, pero en la Euroliga (20:45 horas).

Feliz maquilló en el momento justo una actuación discreta en ataque en una tarde en la que el máximo anotador del equipo blanco fue Facu Campazzo con 18 puntos, a los que añadió cinco rebotes, tres asistencias y 24 de valoración. El argentino tiró del Real Madrid junto a Edy Tavares (nueve encestes, cuatro capturas y 14 créditos) en cómputos generales.

Y creció con la aparición de Alberto Abalde en el último cuarto con cinco tantos decisivos (para un total de 10). Chuma Okeke firmó otra buena actuación (8+4+2 y 11), aunque se quedó sin presencia en los minutos finales ante un Granca que se hizo fuerte por dentro con Tobey y Pelos y disparó con Isaiah Wong (17 dígitos de anotación).

Los de Jaka Lakovic no se dieron por vencidos ni con los 16 puntos de desventaja con los que se vieron a la mitad del tercer cuarto y se levantaron con un parcial de 33-19 en 12 minutos para empatar con dos por delante (75-75). En ese mini partido, Scariolo se la jugó con Campazzo, Feliz de ‘2’, Abalde, Lyles y Tavares. No estaba para desatascar Mario Hezonja, al que volvió a dar descanso en Liga tras alternar la Euroliga y la ventana FIBA con Croacia.

Feliz es la sonrisa del Real Madrid

El Gran Canaria volvía a empatar con dos libres de Robertson, robaba en la siguiente y Wong fallaba. Con Sergio Llull ya en pista por Abalde, Campazzo forzaba y anotaba dos tiros más para un Real Madrid que se ponía con dos de ventaja a falta de 40 segundos, pero Pelos sorteaba a Tavares e igualaba de nuevo. 80-80 y ¡sólo 19 por jugarse! Baloncesto en estado puro.

El momento Feliz llegó sobre la bocina. No fueron ni Campazzo ni Llull, sino el dominicano el ejecutor de la canasta ganadora después de ser capaz de mantener la calma agotando el cronómetro y tirando en el momento justo. El final tenía que ser así y Andrés sigue redondeando una gran temporada vestido de blanco. Uno de esos jugadores que además es querido por todos en el vestuario, como se demostró con el abrazo de grupo al término de un agónico encuentro en la isla.