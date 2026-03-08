Muere Vicente Paniagua a los 78 años, leyenda del Real Madrid de baloncesto

Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto, ha fallecido este sábado a los 78 años. Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el alero era uno de los jugadores más laureados de la historia del club blanco con 21 títulos en sus 11 temporadas como madridista, entre ellos tres Copas de Europa.

El Real Madrid lamenta la muerte de Vicente Paniagua

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos.

Vicente Paniagua defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En todo ese tiempo, ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Fue internacional con España.

En los últimos años, ha estado vinculado al Real Madrid como comentarista de los partidos de nuestro equipo de baloncesto en Realmadrid TV.

Vicente Paniagua ha fallecido a los 78 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz».