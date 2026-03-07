El City avisa al Real Madrid: pasa por encima del rival del Barcelona en Champions sin Haaland

El Real Madrid pasó la noche del sábado con un ojo en San Mamés y otro en St James Park. En el primer estadio pasaban sus intereses en Liga y en el segundo los de Champions. En el primero, el Barcelona ganó al Athletic y, en el segundo, el Manchester City al Newcastle. Todo lo que podía salir mal en clave blanca salió mal. Los de Guardiola pasaron por encima (1-3) de las urracas para seguir con pulso en FA Cup. El City lanzó un aviso al Real Madrid, pues la goleada fue sin Haaland sobre el terreno de juego.

Curiosa coincidencia internacional. Pues los rivales en Champions de Real Madrid y Barcelona —Manchester City y Newcastle— se enfrentaban entre sí. Demostraron los de Guardiola su superioridad ante un Newcastle abrazado a la irregularidad durante toda la temporada. Una de cal y otra de arena. Es una incógnita saber qué versión mostrarán ante los azulgranas. El City apabulló a su rival incluso con rotaciones, porque claro, una parte de la cabeza estaba en el Real Madrid.

Pesos pesados como Donnarumma, Rúben Dias, Cherki, Guéhi, Rodri, Bernardo Silva o Foden estaban en el banquillo. Tampoco participó Haaland, estandarte goleador, ni siquiera fue convocado. Dosis de descanso antes de la visita al Bernabéu. El primer gol lo anotó el Newcastle, fruto de la insistencia, pues Barnes puso el balón en la escuadra para ajusticiar un buen inicio de partido de su equipo, que fue de más a menos. El Newcastle empezó vigoroso y acabó superado por los cuatro costados.

El City poco a poco fue cogiendo pulsaciones al partido. Savinho, ex jugador del Girona, neutralizó el mencionado gol de Barnes al borde del descanso tras empujar un pase de Doku, dolor constante para la zaga. Su verticalidad será un martilleo en el Bernabéu. Tras el paso por vestuarios, creció el City subido a lomos de Marmoush. Doblete, el segundo un golazo, para sellar el billete a cuartos de final de FA Cup y lanzar un aviso al Bernabéu. El City transmite mejores sensaciones que el Real Madrid.