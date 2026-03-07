Iturralde rabia después de que Valverde salvase al Real Madrid: «¡Es falta clarísima!»

Iturralde González no sorprendió a nadie al rabiar por el gol sobre la bocina de Fede Valverde en Balaídos que daba una vida extra al Real Madrid en Liga. El ex árbitro de Primera División demandó una falta de Thiago Pitarch en un robo limpio de balón que precedió a la jugada del tanto del uruguayo, contradiciendo la decisión de los colegiados Díaz de Mera y Pulido Santana y mostrando una opinión opuesta a los intereses del equipo blanco. Nada nuevo.

«Es falta clarísima. No toca el balón y luego levanta la pierna derecha y le derriba, es falta», afirmó Iturralde en Carrusel Deportivo. Sin dejar intervenir al resto de sus compañeros en la retransmisión, el vasco repetía una y otra vez que Pitarch «no toca el balón» en el robo a Fer López, jugador del Celta de Vigo. El gol de Valverde en el 94′ evitó que el Barcelona pudiese haber dejado este sábado la Liga muy encarrilada en caso de ganar al Athletic Club en San Mamés.

Sin embargo, antes Iturralde analizaba desde un perfil más bajo el penalti claro que no pitó Díaz de Mera por mano de Ferrán Jutglá: «Si no pitas ninguno, no puedes pitar el de Tchouaméni (el supuesto empujón en esa acción) porque simplemente es un contacto. Si pitas el anterior, vale».

Las redes estallaron contra él por su reacción al gol de Valverde llena de antimadridismo y muchos no olvidan que antes del Clásico del 5-0 en 2010 compartió una comida con José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente de los árbitros a sueldo del Barça durante casi dos décadas.

Iturralde y la polémica con el penalti

No hay quien entienda a los árbitros. El ridículo perpetrado por Díaz de Mera sobre el césped de Balaídos y Pulido Santana en el VAR durante la segunda parte del Celta-Real Madrid fue digno de estudio. Corría el minuto 71, cuando una acción y un penalti claro que los blancos ni protestaron fue el motivo del cortocircuito de los responsables del arbitraje.

Pulido Santana avisó a Díaz de Mera de un penalti claro de Jutglá por mano al saltar a por el balón y éste paró el encuentro y se fue a la pantalla a revisarlo. Tras varios segundos viendo la jugada, el árbitro no pitó la pena máxima que tampoco señaló al momento y dio falta para el Celta por un supuesto empujón de Tchouaméni.