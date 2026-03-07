Thiago Pitarch tira la puerta del Real Madrid

Thiago Pitarch ha decidido que va a derribar la puerta del Real Madrid. Y no lo está haciendo a patadas, sino jugando muy bien al fútbol, con mucha calidad. El de Fuenlabrada es el jugador que necesita el equipo de Arbeloa para empezar a jugar al fútbol con un poco más de sentido. De criterio. El canterano jugó en Vigo su segundo partido consecutivo como titular y completó los 90 minutos demostrando su crecimiento. Siempre está, siempre se ofrece, es tremendamente valiente y el entrenador madridista está encantado con su rendimiento.

Thiago puede ser una de las grandes noticias de la temporada para el Real Madrid. Quizá la única buena noticia si los blancos terminan el curso en blanco. Pero esta alegría puede ser de esas que duran para muchos años, ya que el jugador del Castilla está dejando claro que tiene sitio en el primer equipo blanco. El margen de crecimiento aún es enorme, pero lo que está enseñando ya es muy positivo.

Tanto es así que ahora la pelota está en el tejado de Arbeloa, que está siendo valiente con los canteranos porque los conoce y confía en ellos, pero también por exigencias del guion, ya que su plantilla está plagada de ausencias por sanción y lesión. Ahora, el entrenador del Real Madrid tiene la oportunidad de ser valiente y seguir dando confianza a un jugador que ha caído de pie en el equipo. Es aire fresco y los blancos lo necesitan como el respirar.

«Es una excelente noticia lo de Pitarch. Que un chico de 18 años se asiente en el primer equipo siempre es bueno. Se está ganando los minutos él solo. Es marca Real Madrid», aseguraba Arbeloa tras la victoria ante el Celta.

El impulso de Arbeloa

La confianza que le está dando Arbeloa está siendo clave para que Thiago Pitarch no deje de evolucionar. Debutó contra el Benfica hace una semana en Da Luz, fue convocado a Pamplona, donde no jugó, y volvió a tener minutos en el estadio Santiago Bernabéu contra los lusos, demostrando su potencial en un encuentro donde los blancos no estaban especialmente brillantes. De hecho, son varios los que creen que su protagonismo debería ser mayor, algo que sucedió ante el Getafe. Ahora, tras jugar los 90 minutos, se da un paso más y se empieza a ver al canterano como un indiscutible.

Arbeloa decidió que Pitarch diese un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante. Regresó al Castilla, donde encadenó cuatro partidos seguidos. Incluso, jugó con el Juvenil A la UEFA Youth League ante el Olympique de Marsella. Todo estaba planeado por el entrenador del Real Madrid, que sólo quería que el talentoso mediocentro volviese a tener rodaje para empezar a subir con el primer equipo de nuevo y jugar cuando fuese oportuno.