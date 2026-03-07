El precioso gesto del Real Madrid en Vigo que emocionó a Rodrygo: «Mi equipo, mi familia»

El Real Madrid está con Rodrygo Goes. En una temporada donde estaba jugando muy poco y su salida estaba más cerca que lejos, el brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla, lesión que le dejará fuera de los terrenos de juego alrededor de un año. Es por ello que la plantilla quiso tener un bonito gesto con él en Vigo para mostrar su apoyo incondicional en el momento más duro de su carrera deportiva.

Los once futbolistas de Álvaro Arbeloa salieron en Balaidos con una camiseta blanca y un mensaje: «Força Rodrygo» (Fuerza Rodrygo). Un gesto que Rodrygo más tarde quiso agradecer en sus redes sociales con una respuesta que representa su amor al Real Madrid y especialmente a sus compañeros: «Mi equipo, mis hermanos, mi familia. Muchas gracias», escribió con la foto de todos ellos con la camiseta. Horas antes también había publicado una imagen suya celebrando un gol y felicitando al club blanco por sus 124 años de historia.

Rodrygo tenía la oportunidad de volver a ser titular en el Real Madrid. Con la lesión de Kylian Mbappé y la sanción de Mastantuono, el carioca tenía grandes expectativas en ser titular, especialmente en la eliminatoria de Champions frente al Manchester City, su víctima favorita en Europa. Sin embargo, el pasado lunes bajó a los infiernos, no solo perdiéndose el resto de la temporada, sino también el Mundial con Brasil que se celebra este verano. Un doble palo para un jugador que pedía a gritos oportunidades después de unos meses grises.

En el vestuario, toda la plantilla le ha respaldado, ya que es muy querido por sus compañeros. En Vigo, el conjunto blanco pudo dedicarle la victoria en un partido que no resolvieron hasta el tiempo de descuento gracias a un gol agónico de Fede Valverde. Tres puntos para seguir peleando por la Liga, pero con una dedicatoria especial a Rodrygo.