El detallazo de Valverde con Pintus: «Eres un hombre noble»

El Real Madrid sentía en Balaídos como las opciones de pelear por la Liga se le escapaban de las manos hasta que en el minuto 94 apareció Federico Valverde para cambiar los planes. El segundo capitán madridista encontró un balón en la frontal, disparó, la pelota tocó en Marcos Alonso y se desvió lo suficiente para terminar entrando en la portería celeste. Un tanto que resucitó a los de Arbeloa y que tuvo una celebración muy especial.

Valverde marcó el gol y con una enorme sonrisa comenzó a correr hacia un Vinicius desatado. Tras fundirse en un abrazo junto a sus compañeros, se acercó al banquillo madridista. Primero, fue Arbeloa el que le abrazó, pero el momento más emotivo lo vivió con Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid.

El propio Pintus explicó después el motivo de ese gesto en su cuenta de Instagram. «Fede Valverde vino a abrazarme después del gol debido al fallecimiento de mi madre… Fede, eres un hombre noble y un gran jugador».