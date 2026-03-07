Cañizares alucina con el gesto de Asencio al Real Madrid: «Me quito el sombrero»

Raúl Asencio regresó ante el Celta. Después del aparatoso golpe ante el Benfica hace una semana que le hizo ir de urgencia al hospital de madrugada, el central no quiso perderse el partido en Vigo para ayudar al Real Madrid. Un gesto que valoró enormemente el equipo ante la plaga de lesiones y una situación crítica de la temporada que valoró muy positivamente Santiago Cañizares.

El defensa descansó ante el Getafe este lunes para recuperarse del golpe que tuvo con Camavinga en el duelo de Champions. Una baja que lamentó el conjunto de Álvaro Arbeloa tras perder ante el conjunto azulón en el Santiago Bernabéu. Es por ello que Asencio no quiso quedarse en Madrid y viajó hasta Balaidos para ser titular. Jugó los 90 minutos y tuvo algunos golpes que aguantó para seguir de pie y ayudar en una victoria crucial para seguir peleando por la Liga.

Una actuación que a Cañizares le sorprendió por el hecho de que es un gesto que no todo el mundo está dispuesto a hacer después del susto que se llevó: «Quiero poner el foco en Asencio. En una situación como la que está el Real Madrid era muy fácil decir ‘mira, yo a Vigo no voy, que tengo un poquito de molestia, me reservo para el partido contra el City entre semana…’ Y, sin embargo, ahí está…al servicio del equipo. Me quito el sombrero con él. A poquito que se sienta útil, está. Con muchas molestias que muchas veces le perjudican porque no rinde como debería, pero ahí está», confesó en El Partidazo de Cope.

Asencio apunta a que será titular ante el Manchester City el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. La plaga de lesiones hace que el equipo necesite de sus servicios. Lo que está claro es que ayudará siempre al Real Madrid por mucho que las lesiones le aprieten; incluso Arbeloa valoró que estuviera: «Estoy muy feliz por la personalidad, por la gente que ha querido empujar, por la gente que ha querido venir. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos», explicó en rueda de prensa.