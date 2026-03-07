Carreras es duda para el City, Camavinga llega y el misterio de Mbappé se agranda

Tras ganar sobre la bocina al Celta en Balaídos y seguir peleando por la Liga, el Real Madrid regresó a los entrenamientos pensando en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions que se celebrará el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu ante el Manchester City. Los blancos, en una sesión pasada por agua, tuvieron buenas y malas noticias respecto a los lesionados.

Camavinga fue una de las noticias positivas del día. El francés sigue con molestias en la boca provocadas por una infección, pero completó toda la sesión con el grupo. En el club cuentan con él y estará en la convocatoria para el partido frente al City.

Distinta situación vive Álvaro Carreras. El lateral trabajó en el interior de las instalaciones después del golpe en el gemelo izquierdo que sufrió en el partido ante el Getafe el pasado lunes. A estas horas es duda para el encuentro contra los de Guardiola.

También pasaron por el gimnasio Bellingham, Alaba y Militao. Los tres alternaron trabajo dentro de las instalaciones con algo de césped, pero en el club tienen claro que no entran en la ecuación para el choque europeo.

Otra de las miradas está puesta en Kylian. El delantero se incorporará el domingo al trabajo en Valdebebas tras tratarse en París, aunque no lo hará con el grupo y continuará con su proceso de recuperación. De momento no hay respuesta a la gran pregunta del millón, aunque su evolución sigue generando expectación. Ahora mismo, desde el seno del club, se inclinan más por el no que por el sí.

En el parte médico también aparece Ceballos, que todavía tiene trabajo por delante en su recuperación, y Rodrygo, que será intervenido la próxima semana de la grave lesión que sufre en la rodilla.

Los titulares en la victoria contra el Celta llevaron a cabo trabajo de recuperación sobre el césped y en el gimnasio. El resto de la plantilla comenzó con ejercicios de movilidad, velocidad de reacción y rondos. Después, completó trabajo táctico y de posesión. El entrenamiento concluyó con un partido en espacio grande y series de finalización.