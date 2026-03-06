Mendy vuelve a ser titular en Liga más de un año después

Ferland Mendy es titular este viernes en el partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo, algo que no ocurría en Liga desde hace más de un año. El francés no formaba parte del 11 inicial en un encuentro del campeonato doméstico desde el 1 de marzo de 2025, es decir, un curso completo y cinco días. En esa fecha del año pasado, los blancos perdieron por 2-1 contra el Betis en el Benito Villamarín y el lateral izquierdo fue sustituido en el 85′ tras dar la asistencia del único gol de su equipo, obra de Brahim Díaz.

Esta temporada, Mendy sólo ha completado un partido, el de la jornada 5 de la Champions League contra el Olympiacos. Desde entonces ha acumulado dos lesiones más y sólo tuvo un minuto ante el Betis en Liga y 23 con el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Este viernes Álvaro Arbeloa ha apostado por el francés en su 11 para el choque en Balaídos, en el que su equipo se juega seguir vivo en la pelea por el título liguero.

La opción de Mendy ha primado por delante de la de Fran García como alternativa a Álvaro Carreras, sancionado por acumulación de tarjetas tras ver la quinta amarilla el pasado lunes en la derrota frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. El francés ha sufrido un auténtico calvario con las lesiones hasta llegar a este día especial para él en Vigo, donde regresa a la titularidad.

En cuestión de un año, Mendy ha tenido una lesión en los isquiotibiales, dos musculares de larga duración y una última en el tobillo que le ha impedido participar con el Real Madrid en los primeros meses de 2026. Su momento ha llegado y, a la hora de la verdad, cuando su equipo se juega los dos grandes títulos, el lateral izquierdo, ganador de dos Champions, está de vuelta.

Mendy, en el 11 de Balaídos

Acompañará en defensa a Trent Alexander-Arnold, que forma en derecha, y a la pareja de centrales compuesta por Raúl Asencio y Antonio Rüdiger. En portería está Thibaut Courtois y en el centro del campo Tchouaméni, Fede Valverde y el canterano Thiago Pitarch. Arriba, Vinicius será la referencia, con Brahim y Arda Güler surtiéndole balones.