Arbeloa tiene crédito y una condición

La situación del Real Madrid es complicada. Límite. El riesgo de que los blancos pongan punto final a todas sus opciones de ganar un título en marzo es real, pero en estos momentos en la cúpula madridista aún no han contactado con ningún entrenador ni han decidido prescindir de Álvaro Arbeloa una vez finalice el presente curso. De hecho, OKDIARIO puede asegurar que el técnico salmantino todavía tiene crédito, ya que desde la planta noble de la entidad madridista son plenamente conscientes de que él no es el mayor culpable de la situación que está viviendo el club este curso.

Desde la zona donde se toman las decisiones se apunta directamente a los jugadores. Se tiene claro que esta plantilla no está dando el nivel esperado y son muchos los futbolistas que están en la diana, en la rampa de salida. El verano será movido y la idea es que sean varios los jugadores a los que se les ponga el cartel de transferibles. Distinto es a cuántos de ellos se les podrá dar salida.

Por lo tanto, Arbeloa sigue teniendo crédito, aunque también con una condición. El salmantino solo seguirá siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada si gana uno de los dos títulos a los que los madridistas siguen aspirando: la Liga o la Champions. El reto es mayúsculo y tanto desde la cúpula como el propio técnico tienen claro que, si no gana, deberán separar sus caminos. Pero también es una realidad que, en este momento, a pesar de la situación que vive el primer equipo, el entrenador sigue teniendo opciones de continuar siendo el jefe del vestuario madridista.

Arbeloa lo tiene claro

Arbeloa es el primero que sabe que, si no gana, su futuro como entrenador del Real Madrid será complicado. La entidad blanca exige ganar y levantar títulos por encima de todo y, de no hacerlo, es el primero en comprender que, una vez finalice la presente temporada, será cesado. Lo que no se contempla en estos momentos -y no se contemplará salvo hecatombe- es que no termine la temporada, ya que, vista la situación, quemar a otro entrenador carece de sentido.

Mientras, desde la cúpula madridista siguen esperando acontecimientos y se centran en observar cómo evoluciona la temporada. Son varios los que opinan, ahora más que hace un tiempo, y cada uno tiene su candidato, pero por el momento nadie ha movido ficha ni ha contactado con ningún técnico para el futuro.