Celta – Real Madrid, en directo hoy | Cómo va, dónde ver gratis y resumen del partido de la Liga en vivo online

El Real Madrid visita Vigo para enfrentarse al Celta de Vigo en esta jornada 27 del campeonato. El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa aterriza en Balaídos después de haber sufrido recientemente una derrota frente al Getafe en el Bernabéu que se enlazó con una previa contra el Osasuna costándole el liderato en la clasificación de la Liga. Puedes seguir en directo el partido entre el Celta y el Real Madrid en la narración de OKDIARIO.

La afición madridista mostró este pasado lunes su descontento con una sonora pitada a los jugadores tras la derrota ante el Gefate, por lo que el equipo está obligado a reaccionar si quiere mantenerse en la pelea por el título. Sigue en directo el minuto a minuto de este Celta – Real Madrid con los comentarios en vivo, ocasiones y goles del partido de Liga.

Celta de Vigo – Real Madrid, en directo

A qué hora es el Celta – Real Madrid

La organización de la Liga ha fijado este Celta – Real Madrid para el viernes 6 de marzo. La patronal presidida por Javier Tebas ha establecido el horario de inicio a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Se espera un ambiente intenso en los alrededores del estadio antes de que arranque un duelo entre dos clubes históricos del fútbol español.

Dónde ver el Celta – Real Madrid por TV y online

Los derechos televisivos del campeonato español están repartidos entre DAZN y Movistar+, aunque hay determinadas jornadas en las que uno de los operadores emite todos los encuentros. En este caso, el partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro de la plataforma de pago de Movistar+, por lo que será necesario estar suscrito para seguir el encuentro.

Dónde escuchar el Celta – Real Madrid por radio

Los aficionados que no puedan ver el encuentro por televisión o internet tendrán la opción de seguirlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como COPE, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la SER conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que ocurra durante el partido.

Estadio del Celta – Real Madrid

El encuentro se disputará en el Estadio de Balaídos, situado en la ciudad gallega de Vigo. Este recinto fue inaugurado en 1928 y está a punto de cumplir un siglo de historia. Con capacidad para algo menos de 25.000 espectadores, se espera un lleno absoluto para animar al equipo celeste en un momento complicado para los madridistas.

¿Quién es el árbitro del Celta – Real Madrid?

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Isidro Díaz de Mera Escuderos como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará Juan Luis Pulido Santana, encargado de revisar las jugadas polémicas que puedan producirse y de avisar al colegiado en caso de que sea necesario revisar alguna acción en el monitor situado a pie de campo.