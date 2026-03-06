Real Madrid
Celta – Real Madrid, en directo hoy | Cómo va, dónde ver gratis y resumen del partido de la Liga en vivo online
Sigue en directo el minuto a minuto de este Celta - Real Madrid con los comentarios en vivo, ocasiones y goles del partido de Liga
A qué hora es el Celta – Real Madrid y dónde ver gratis en directo el partido de la Liga y en qué canal de TV
Alineación posible del Real Madrid contra el Celta: Thiago Pitarch volverá a ser titular
Min 25
¡GOOOOOOL DEL CELTA!
Estaba desdibujado el Celta, le estaba costando… y llega el gol. Pelota al espacio larguísima para Williot, que gana la espalda a Trent, se lo quita de encima después y pone la pelota templada para la llegada de Borja Iglesias que hace el 1-1.
Min 22
Se hace con el balón el Madrid
Está poco a poco haciéndose con el control absoluto de la pelota el Real Madrid. Toca cómodo con un Celta muy despistado, buscando demasiado el espacio.
Min 19
¡Valverde!
La tuvo el uruguayo. Aprieta el Madrid tras pérdida y la pelota le cae a Valverde, que le pega con potencia con la derecha pero se le va algo alta.
Min 15
Fuera de juego del Panda
Otra vez al espacio Borja Iglesias, que se plantaba de nuevo en el mano a mano con Courtois. Su disparo lo repelía el belga, desviándolo lejos de su portería. Era de fuero de juego.
Min 12
¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Se adelanta el Real Madrid! Córner botado por el equipo blanco en corto. Trent para Güler y está completamente solo Tchouameni, que cruza la pelota y hace el 0-1.
Min 10
¡AL PALO VINICIUS!
¡LA TIENE EL MADRID! La primera de los blancos y la más clara del partido. Fue ahora Vinicius el que fue al espacio y se plantó ante el meta celtiña, cruza el disparo pero éste golpea el poste y sale fuera.
Min 9
¡Sale Courtois!
Rompe bien la línea Jutgla, que va al mano a mano con Courtois pero es más rápido el portero, que cabecea la pelota fuera del área para evitar la ocasión.
Min 6
¡Para Courtois!
Otro gran intentona de Borja Iglesias, éste directo a puerta. Se estira bien Courtois para escupirla.
Min 2
¡Primera del Celta!
Es Borja Iglesias el que no se lo piensa y prueba el disparo nada más pisar el área. Se le va muy alta, disparo forzado.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el Celta de Vigo – Real Madrid de la jornada 27 de la Liga. Primera pelota para los locales.
Homenaje sorpresa a Madonna
Nadie lo esperaba y ha sorprendido a todos: homenaje sobre el césped a Madonna con uno de sus canciones más icónicas.
¡Recordamos alineaciones!
Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Thiago; Brahim y Vinicius.
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Jutgla, Borja Iglesias y Williot.
Quién es el árbitro del partido Celta – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que imparta justicia en este emocionante Celta – Real Madrid que tenemos por delante en la jornada 27 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones polémicas.
El banquillo del Madrid, repleto de canteranos
Excepto Lunin, el resto de jugadores en el banquillo del Real Madrid son canteranos. Están Carvajal, Fran García o Gonzalo, del primer equipo, pero también Mestre, Lamini Fati, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel y Palacios.
El Celta recupera efectivos
De nuevo son titulares en el Celta Marcos Alonso, Starfelt y Borja Iglesias, que recuperan su sitio ante el Madrid. Javi Rueda y Fer López, en el banquillo.
En qué estadio se juega el partido Celta – Real Madrid
El Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se celebrará este frenético Celta – Real Madrid de la jornada 27 de la Liga.
Dónde y cómo ver gratis el Celta vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo
Dazn y Movistar+ fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra en el campeonato liguero español, pero hay varias jornadas en las que el segundo operador tiene toda la fecha en exclusiva. Esta jornada es una de ellas y es por ello que el Celta – Real Madrid de la jornada 27 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora es el partido de la Liga Celta – Real Madrid hoy
La Liga ha programado este frenético Celta – Real Madrid de la jornada 27 del campeonato liguero de nuestro país para este viernes 6 de marzo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Mendy es titular
En este once de Arbeloa, quizá lo que más sorprende es la presencia de Mendy en el lateral izquierdo, por delante de Fran García.
¡Alineación del Celta de Vigo!
Así sale el Celta de Vigo esta noche: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Jutgla, Borja Iglesias y Williot.
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂… 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏… 🩵#CeltaRealMadrid ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/p9vUH33bRR
— Celta (@RCCelta) March 6, 2026
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Thiago; Brahim y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @RCCelta
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/wQcs3wDOz5
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 6, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos al directo de este Celta de Vigo – Real Madrid en Balaídos, partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga. Los de Álvaro Arbeloa quieren romper de raíz con las malas sensaciones de las últimas jornadas, sobre todo tras la última derrota, ante el Getafe en el Bernabéu. El Celta, por su parte, llega en racha, con dos victorias consecutivas que le colocan en puesto europeos.
El Real Madrid visita Vigo para enfrentarse al Celta de Vigo en esta jornada 27 del campeonato. El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa aterriza en Balaídos después de haber sufrido recientemente una derrota frente al Getafe en el Bernabéu que se enlazó con una previa contra el Osasuna costándole el liderato en la clasificación de la Liga. Puedes seguir en directo el partido entre el Celta y el Real Madrid en la narración de OKDIARIO.
La afición madridista mostró este pasado lunes su descontento con una sonora pitada a los jugadores tras la derrota ante el Gefate, por lo que el equipo está obligado a reaccionar si quiere mantenerse en la pelea por el título. Sigue en directo el minuto a minuto de este Celta – Real Madrid con los comentarios en vivo, ocasiones y goles del partido de Liga.
Celta de Vigo – Real Madrid, en directo
A qué hora es el Celta – Real Madrid
La organización de la Liga ha fijado este Celta – Real Madrid para el viernes 6 de marzo. La patronal presidida por Javier Tebas ha establecido el horario de inicio a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Se espera un ambiente intenso en los alrededores del estadio antes de que arranque un duelo entre dos clubes históricos del fútbol español.
Dónde ver el Celta – Real Madrid por TV y online
Los derechos televisivos del campeonato español están repartidos entre DAZN y Movistar+, aunque hay determinadas jornadas en las que uno de los operadores emite todos los encuentros. En este caso, el partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro de la plataforma de pago de Movistar+, por lo que será necesario estar suscrito para seguir el encuentro.
Dónde escuchar el Celta – Real Madrid por radio
Los aficionados que no puedan ver el encuentro por televisión o internet tendrán la opción de seguirlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como COPE, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la SER conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que ocurra durante el partido.
Estadio del Celta – Real Madrid
El encuentro se disputará en el Estadio de Balaídos, situado en la ciudad gallega de Vigo. Este recinto fue inaugurado en 1928 y está a punto de cumplir un siglo de historia. Con capacidad para algo menos de 25.000 espectadores, se espera un lleno absoluto para animar al equipo celeste en un momento complicado para los madridistas.
¿Quién es el árbitro del Celta – Real Madrid?
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Isidro Díaz de Mera Escuderos como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará Juan Luis Pulido Santana, encargado de revisar las jugadas polémicas que puedan producirse y de avisar al colegiado en caso de que sea necesario revisar alguna acción en el monitor situado a pie de campo.
Min 30
Amarilla para el Panda
Se cumple la primera media hora con una falta fea de Borja Iglesias sobre Tchouameni. Amarilla clara.