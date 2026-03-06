Convocatoria del Real Madrid contra el Celta: Asencio viaja a Vigo; Camavinga no

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Celta en Balaídos tiene nueve bajas. Militao, Camavinga, Alaba, Bellingham, Ceballos, Mbappé y Rodrygo son baja por sanción, mientras que Carreras, también tocado, Hujsen y Mastantuono están sancionados. Por lo tanto, Arbeloa sólo tendrá a su disposición a 14 jugadores del primer equipo.

Alaba sufre una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se recupera en París de sus problemas en la rodilla y volverá el viernes. Bellingham, igual que Kylian, pero en Londres. Se desconoce cuándo regresará. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no volverán a estar disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, tiene un largo camino tras romperse el ligamento y está inmerso en un preoperatorio. Carreras, además de sancionado, tiene un problema muscular derivado de un golpe. Camavinga no se ha recuperando de una infección bucal que se le ha complicado y podía derivar en lesiones musculares, lo que ha llevado a los servicios médicos del Real Madrid a extremar las precauciones.

La buena noticia es que Asencio finalmente han entrado en la convocatoria. El canario sigue renqueante de la contractura cervical que sufrió ante el Benfica, pero finalmente ha entrado en la lista y apunta a titular. Además, Arbeloa ha citado a siete canteranos: Sergio Mestre, Diego Aguado, Limini Fati, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch.

Una final por la Liga