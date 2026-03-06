Quién es Lamini Fati: de dónde es, edad, altura y sus equipos anteriores

Lamini Fati, uno de los jerarcas del Castilla, se estrena en una convocatoria con el primer equipo del Real Madrid en Vigo. La cantidad de ausencias que tiene Arbeloa para el duelo contra el Celta ha obligado al entrenador madridista a apostar por la cantera, siendo el central uno de los elegidos para completar una convocatoria con 14 jugadores del primer equipo y 10 ausencias.

Lamini Fati es un defensa que ha ido dando pasos dentro de La Fábrica y que representa una de las incorporaciones recientes del Real Madrid para reforzar su cantera. Todavía en pleno proceso de crecimiento, el central forma parte de esa generación de futbolistas a los que la entidad madridista sigue con atención dentro de Valdebebas.

Cuándo y de dónde llegó Lamini Fati al Real Madrid

Lamini Fati llegó al Real Madrid en enero de 2025 procedente del Leganés, después de que la entidad madridista alcanzara un acuerdo para su incorporación a la cantera. Con la entidad pepinera previo pago de 100.00 euros. El defensa había destacado previamente en las categorías inferiores del conjunto madrileño, donde había ido creciendo hasta convertirse en uno de los jugadores más prometedores de su generación.

Su rendimiento no pasó desapercibido para los ojeadores del Real Madrid, que decidieron apostar por su fichaje para incorporarlo a la estructura de La Fábrica. La idea del club era que el futbolista pudiera continuar su formación en Valdebebas y seguir desarrollando su potencial. Tal y como está sucediendo. Esta temporada suma 14 partidos con el Castilla en Primera Federación.

De dónde es y cuál es su origen

Lamini Fati nació en Madrid, en el barrio de Hortaleza, aunque su historia familiar tiene raíces africanas. Su padre es originario de Guinea-Bisáu, mientras que su madre procede de Angola, un origen que forma parte de la identidad del joven futbolista.

A pesar de esas raíces familiares, Fati se ha formado futbolísticamente en España desde muy pequeño. Su crecimiento dentro del fútbol madrileño le permitió dar el salto a estructuras más competitivas hasta terminar llamando la atención del Real Madrid.

Su posición en el campo

Lamini Fati se desempeña principalmente como defensa central, una posición en la que destaca por su capacidad física y su contundencia en los duelos. Además, se trata de un jugador zurdo, una característica especialmente valorada por los técnicos para la salida de balón desde la defensa. Dentro de su perfil también se destacan su capacidad de anticipación y su facilidad para defender espacios, aspectos que le permiten adaptarse a distintos contextos defensivos.

Su edad y su altura

Lamini Fati nació en 2006, por lo que todavía se encuentra en plena etapa de formación dentro de la cantera del Real Madrid. El club considera que su margen de crecimiento sigue siendo amplio y que todavía tiene recorrido dentro de las categorías inferiores.

En cuanto a sus características físicas, el defensa mide 1,80 metros, una altura que combina con potencia en el choque y presencia en el juego aéreo, cualidades importantes para su posición sobre el terreno de juego.