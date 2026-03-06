El Real Madrid capta al ‘nuevo’ Campazzo: Brenno Harnbacker, el base del futuro

Brenno Harnbacker es la última apuesta del Real Madrid. El club ha captado al jugador brasileño de 15 años recién cumplidos para su Cadete B y ve en él un claro futurible para su primer equipo de baloncesto. Sus características le asemejan a Facu Campazzo: un base de 1,78 metros con proyección de que iguale o supere el 1,81 del argentino, buen manejador y gran anotador… Otra joya llega a Valdebebas.

Nacido en 2011, Breninho jugará próximamente en el filial entrenado por Armando Gómez Gago, con la idea de dar el salto al Júnior más pronto que tarde. El brasileño se formó en la cantera del Palmeiras y recaló en Pinheiros, iniciando su carrera a los 10 años. A partir de esa edad, comenzó a deslumbrar en todos los torneos de infantiles.

Harnbacker fue el máximo anotador y también el campeón metropolitano y estatal sub-12 en 2021 y 2022. Un año más tarde, rompió todos los récords de las categorías inferiores de Brasil con 52 puntos en sólo 25 minutos de un partido y con un promedio de 42,6. Artillero nato.

Pero la anotadora no es la única faceta a resaltar en Brenninho, un jugador cuya habilidad para manejar la pelota ha impresionado al Real Madrid. Los ojeadores en Sudamérica lo garantizan como uno de los referentes del baloncesto brasileño en los próximos años. Por su estilo de juego y estatura, imposible no asemejarle también con el gran Marcelinho Huertas.

Harnbacker, estrella emergente

En una conversación con la Federación Brasileña, Harnbacker nombró a sus ídolos: «Además de mi hermano Otávio, diría Yago dos Santos y Stephen Curry. Porque es capaz de crear jugadas para sus compañeros y por cómo se mueve cuando no tiene la bola». Brenninho se despide de su país con el MVP del campeonato estatal sub-15 bajo el brazo y 31 tantos en la final del mismo. Además, es el número dos de la generación del 2011 y el 14 en general, según Tabelado de 3.