La Euroliga sub-18 en la que participa el Real Madrid se cancela tras los bombardeos en Abu Dabi

La violencia en Oriente Medio sigue afectando al deporte. A raíz de los bombardeos que se están produciendo entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos, la Euroliga se ha visto obligada a suspender definitivamente su torneo ‘Next Generation,’ que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, entre ellos el Real Madrid, y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la «situación actual» en Emiratos Árabes Unidos.

Esta segunda edición del torneo, que comenzó el viernes, quedó cancelada de manera definitiva después de que la organización ordenase la suspensión temporal «como medida de precaución» y horas después anunciase el reinicio de los partidos este mismo sábado. La cancelación definitiva del torneo ha sido adoptada después de que Irán atacase con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, según detalló la agencia iraní Mehr.

El Valencia Basket y el Real Madrid, que habían comenzado con sendas victoria en sus dos primeros partidos, eran los representantes españoles en esta edición, cuyo ganador se aseguraba un puesto en la fase final sub-18 que se jugará durante la ‘Final Four’ de la Euroliga. La mala fortuna se la llevó el equipo junior A del Valencia Basket, que se ha quedado encerrado en su hotel en Abu Dabi tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Todos los miembros de la expedición se encuentran bien y tranquilos, pese a que Irán ha realizado como represalia algunos ataques bases estadounidenses en países cercanos, incluido a Abu Dabi, según informa EFE.

El club valenciano está a la espera de que se reabra al espacio aéreo en la zona para ver si este domingo puede salir de la zona y regresar a España la expedición, conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club. El equipo junior ‘taronja’ llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo.