La Euroliga sub-18 en la que participa el Real Madrid se cancela tras los bombardeos en Abu Dabi

La violencia en Oriente Medio sigue afectando al deporte. A raíz de los bombardeos que se están produciendo entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos, la Euroliga se ha visto obligada a suspender definitivamente su torneo ‘Next Generation,’ que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, entre ellos el Real Madrid, y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la «situación actual» en Emiratos Árabes Unidos.
Esta segunda edición del torneo, que comenzó el viernes, quedó cancelada de manera definitiva después de que la organización ordenase la suspensión temporal «como medida de precaución» y horas después anunciase el reinicio de los partidos este mismo sábado. La cancelación definitiva del torneo ha sido adoptada después de que Irán atacase con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, según detalló la agencia iraní Mehr.
El Valencia Basket y el Real Madrid, que habían comenzado con sendas victoria en sus dos primeros partidos, eran los representantes españoles en esta edición, cuyo ganador se aseguraba un puesto en la fase final sub-18 que se jugará durante la ‘Final Four’ de la Euroliga. La mala fortuna se la llevó el equipo junior A del Valencia Basket, que se ha quedado encerrado en su hotel en Abu Dabi tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Todos los miembros de la expedición se encuentran bien y tranquilos, pese a que Irán ha realizado como represalia algunos ataques bases estadounidenses en países cercanos, incluido a Abu Dabi, según informa EFE.
El club valenciano está a la espera de que se reabra al espacio aéreo en la zona para ver si este domingo puede salir de la zona y regresar a España la expedición, conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club. El equipo junior ‘taronja’ llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo.
El comunicado de Real Madrid con la Euroliga sub-18
La Euroliga ha anunciado la cancelación de la fase de clasificación del adidas NextGen EuroLeague que se estaba disputando en Abu Dabi y en el que participaba el Júnior del Real Madrid.
La organización del torneo confirmó su decisión en este comunicado: “La Euroliga de baloncesto lamenta anunciar la cancelación del torneo clasificatorio del adidas NextGen EuroLeague que se disputa en Abu Dabi. Dada la situación actual en la región, se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los participantes. Tras una evaluación minuciosa y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas pertinentes, se determinó que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento”.
Resultados del Júnior
Nuestro filial quedó encuadrado en el grupo A junto al Aris de Salónica, Mónaco y Dubai Basketball. Tras ganar los dos primeros partidos no ha podido disputar su último encuentro ante el Dubai Basketball.
