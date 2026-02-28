Primera reacción de Guardiola al tener que volver a enfrentarse al Real Madrid: «Es raro, pero…»

Real Madrid y Manchester City se volverán a medir en la Champions y para Pep Guardiola, entrenador del equipo inglés, eso servirá para «seguir aprendiendo». Otro año más -incluso esta temporada por segunda vez- se miden estos dos grandes clubes de Europa.

«Nuestro club aprende y mejora jugando contra los mejores equipos en la historia de esta competición», ha dicho Guardiola como primera reacción a este nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, que se repite por quinta temporada consecutiva.

El técnico español ha reconocido que «es un poco raro», ya que «normalmente no ocurre», pero que para el Manchester City» cuanto más juguemos contra los mejores equipos de esta competición, más aprenderemos y más mejoraremos, y seremos mejores en el futuro». En este caso, la ida será en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Etihad.

«Desde que soy futbolista y entreno al Barcelona, al Bayern Múnich y al City, el Real Madrid siempre ha tenido jugadores excepcionales», ha continuado Pep Guardiola, que ha reconocido que esta eliminatoria de octavos será «diferente» al enfrentamiento de la fase liga porque antes «era Xabi Alonso» el entrenador y ahora es Arbeloa. «Así que habrá que ver», añadió el catalán.

Para la eliminatoria quedan todavía 10 días y Pep Guardiola se ha limitado a decir que «tenemos tiempo» para analizar ese doble duelo ante el Real Madrid. «Ahora es Elland Road (por el enfrentamiento ante el Leeds de Premier de este sábado) y, a mitad de semana, contra el Nottingham Forest, después la FA Cup en Newcastle. Tenemos tiempo para pensar en el Madrid…», comentó Guardiola.

El Manchester City, que quedó octavo en la fase liga, ya perdió el año pasado ante el Real Madrid la eliminatoria de playoffs. Con mucha experiencia, Guardiola ha reconocido que la Champions League es una competición «muy difícil» y que «si quieres pasar en esta competición, ahora mismo tienes que ganar contra los mejores. Si no, no te lo mereces… Sería una falta de respeto pensar que estamos en el lado difícil del cuadro».