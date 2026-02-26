El Real Madrid se lame las heridas de la Copa arrasando a un Bayern inexistente

El Real Madrid logró este jueves una de las victorias más cómodas en la jornada 29 de la Euroliga contra un Bayern de Múnich que ofreció poco o nada (93-70). Un palizón que llegó cuatro días después del duro batacazo en el Roig Arena, con el equipo y, sobre todo, Sergio Scariolo cuestionados y en el caso del italiano pitado por la afición minutos antes del inicio de partido.

Pero los blancos lavaron su imagen con un triunfo ultranecesario para seguir mirando hacia arriba en la competición y estar cuartos con los mismos que Olympiacos –una derrota más– y a uno del Valencia Basket, que también vapuleó este jueves al Baskonia, flamante campeón copero, en el Buesa Arena. Mario Hezonja, el mejor jugando únicamente del primer al tercer cuarto. En el último se reservó para los compromisos internacionales tras aportar 16 puntos (4/6 en tiros de campo), dos rebotes, cuatro asistencias y 19 de valoración.

También fue decisivo en la primera parte, con el marcador aún abierto, un Trey Lyles necesitado de una notable actuación. 12 puntos del canadiense con 50% de acierto, tres rebotes y 10 de valoración. Facu Campazzo (seis asistencias y 12 de valoración), Alberto Abalde Edy Tavares (11 puntos, cuatro rebotes y 14 créditos) también se reivindicaron en una noche que invitaba a ello. Sólo Jessup, Gabriel y el ex madridista Xavier Rathan-Mayes dieron la cara en el cuadro entrenado por el mítico Svetislav Pesic.

La de este jueves era una prueba importante para el Real Madrid. Los blancos, con la herida abierta de la derrota en la final de la Copa del Rey, recibían a uno de los equipos más en forma de la Euroliga: el Bayern. Desde la llegada de Pesic, el entrenador más veterano de la historia de la competición, los alemanes venían de ganar siete de sus últimos 10 partidos.

10 finales por delante

Ese es el número exacto que quedan, después de esta cita, para poner fin a la fase regular de la Euroliga. 10 finales que decidirán el rumbo en la temporada para el Real Madrid a nivel continental y que afronta con la cabeza alta después de hincharse contra el Bayern. Lo próximo no será hasta dentro de siete días, una visita a priori también asequible como la de la Virtus de Dusko Ivanovic, que llegará tras vencer al Barcelona en Bolonia.

Hezonja pegó el primer tirón de un Real Madrid bastante plano en el inicio que se empeñó en los triples, pero sin éxito (1/7 en el primer cuarto). Encontró buenos movimientos y acierto de dos del croata, que rascó ocho puntos en el primer periodo, y dominó al término del mismo gracias a dos acciones de briega de Tavares y Lyles y un triple de Feliz (19-12). Por el resto, poco brillo en general ante un Bayern sin el artillero Andreas Obst (concentrado con la selección de Alemania).

Lyles y Andrés Feliz confirmaron la mejoría exterior y el Real Madrid por fin despegaba hasta su primera ventaja considerable y Pesic lo paraba (30-20). El canadiense llevó la batuta en la anotación cuando sus compañeros empezaron a mover más la pelota y a buscarle liberado. Se sentó con 10 puntos y dos triples, mientras Gaby Deck agrandó diferencias con nueve puntos sólo en el segundo cuarto, para desesperación del técnico serbio (39-24).

El Real Madrid olió la sangre y, a diferencia de en ocasiones recientes, se fue a por más con la intención de dejar sentenciado el partido antes del descanso. Chuma Okeke machando al aro y por fuera, Campazzo… y hasta Tavares con un tiro desde cinco metros se animaron en la matanza germana (53-33). Se mejoró en todo, pero el principal arma fue el 6/8 al triple tras el fatídico porcentaje anterior.

El Real Madrid despedaza al Bayern

El Bayern espabiló algo, pero no le llegaba para igualar siquiera en anotación al Real Madrid a la vuelta de vestuarios. Un tramo en el que Hezonja recuperó sensaciones con dos triples que siguieron a uno de Abalde y en el que Rathan-Mayes era de lo poco salvable de los bávaros. Gran noticia lo del alero gallego que, tras su extraña desaparición en Valencia, firmó tres sin fallo en el tercer cuarto (nueve puntos).

El tercero daba la máxima a su equipo, aunque creció hasta los ¡31 puntos! a falta del último cuarto completo (78-47). La mejoría era total y el baño similar al de Unicaja Málaga hace justo siete días, por lo que Scariolo dosificó a los titulares y permitió destacar a Alex Len con nueve tantos.

Sobre todo a un Hezonja que en la mañana de este viernes cogerá el primer avión hacia Croacia para estar junto a su selección en el partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 contra la Alemania de Obst y su compañero David Krämer, descartado y en el banquillo. Los minutos finales únicamente sirvieron para que el Palacio disfrutara de los triples de Llull e intentar dar caza al +29 del día del Olimpia Milán, pero faltaron siete para superarlos. Fue el único periodo que cayó del lado visitante (15-23).