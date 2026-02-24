Así fue el súper fiestón del Baskonia: más de 40.000 aficionados en Vitoria… y pitos a Kurucs

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria se abarrotó este martes con más de 40.000 aficionados del Baskonia para recibir a los campeones de la Copa del Rey de baloncesto y celebrar el título junto a los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Paolo Galbiati. La celebración, como no podía ser de otra forma tras tumbar al Real Madrid dos días antes, fue a lo grande y tuvo varios protagonistas.

Además del éxtasis con Galbiati, el revolucionario entrenador que le ha cambiado la cara al equipo vasco, el MVP Trent Forrest y el aclamado Mamadi Diakité por sus taponazos a Toko Shengelia (Barcelona) en semifinales y a Mario Hezonja en la final, Rodions Kurucs encarnó un momento no tan agradable durante los festejos.

Cuando el speaker mencionó su nombre durante la presentación para que entrase al escenario, el ala-pívot tuvo que soportar cómo ciertos inviduos le pitaban por un caso pasado. Kurucs fue uno de los héroes del Baskonia en el Roig Arena de Valencia, al que además llegó con serios problemas físicos, pero su celebración quedó opacada por culpa de estos hinchas.

💙❤️ CARÁCTER Rodions BASKONIA pic.twitter.com/QVJUTDhhc4 — Kosner Baskonia (@Baskonia) February 24, 2026

Por el resto, súper fiestón baskonista en el entro de la capital vasca, que fue tomando color azulgrana una hora antes de que Galbiati volviera a ser la estrella de una celebración en la que Tadas Sedekerskis, ausente en el torneo por lesión, hizo de maestro de ceremonias después de que fueran apareciendo los jugadores uno por uno.

Baskonia sigue de fiesta

El lituano se arrancó con ‘Ikusi Mendizaleak’, una canción popular en euskera que terminó el público que coreó cada uno de los nombres de los integrantes del equipo vitoriano. Los aficiones siguieron a Rafa Villar con ‘Eugene (Omoruyi) es vitoriano’ y, de nuevo, el tema estrella fue ‘Por la mañana café, por la tarde ron, Paolo Galbiati hazme campeón’.

El técnico recordó a su público que la fiesta le llevaba a sus primeros días en Vitoria, durante las jornadas festivas del verano. «Es increíble ser baskonista, te amo afición», dijo al micrófono. De hecho, el italiano animó a los vitorianos a cantar el ‘Celedón’, el tema que abre sus fiestas en honor a la Virgen Blanca, que también recibió la ofrenda floral habitual en estos casos, por parte del propio Paolo, Markus Howard y Sedekerskis.

Los seguidores baskonistas tuvieron vítores de ánimo para todos, pero se centraron en Forrest y Luwawu-Cabarrot, que acaban contrato esta temporada, y les pidieron que se quedaran. Tres cohetes pusieron el fin de fiesta y los fuegos artificiales dieron por finiquitado un acto que se extendió durante unos 90 minutos. Este jueves, un Baskonia de resaca recibe en el Buesa Arena al herido Valencia Basket en la Euroliga.