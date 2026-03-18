Guardiola se ha gastado más de 800 millones para caer tres veces seguidas contra el Real Madrid en Champions

Pep Guardiola vuelve a pegársela contra su bestia negra. El Manchester City suma su tercera eliminación seguida en la Champions League a manos del Real Madrid. Desde que ganaron por primera y única vez la máxima competición en 2023, han tirado 804 millones de euros en fichajes con el objetivo de volver a tocar la gloria europea, topándose en tres ediciones consecutivas con el conjunto blanco, contra el que han besado la lona. Tanto en 2024, como en 2025 y en este 2026 el Real Madrid se ha clasificado ante el conjunto citizen. Todo, a pesar del fuerte desembolso de un club-Estado que le ha diseñado a Guardiola el equipo que él ha querido.

Pero este arquitecto que se consagró con el mejor Barcelona de la historia no ha conseguido culminar su obra en Mánchester. Diez temporadas lleva en el Etihad Stadium, en los que ha chocado contra el Real Madrid en seis ocasiones en eliminatorias y sólo les ha eliminado en dos ocasiones, en 2020 y 2023. Desde que ganara la Champions esa última temporada en la que acabó con las aspiraciones del conjunto blanco, ha caído en tres ocasiones seguidas, pese a dejarse una millonada en los sucesivos mercados de fichajes.

De hecho, el verano en el que se proclama campeón de Europa, el Manchester City se dejó 260 millones de euros. Llegaron Gvuardiol (90 millones), Matheus Nunes (62), Doku (60) y Kovacic (29). En invierno de 2024, llegó Echeverri, procedente de River por otros 18,5 millones. Se encontrarían en cuartos de final y, tras un 3-3 en la ida y un 1-1 en la vuelta celebrada en Mánchester, el Real Madrid pasaría en penaltis. Los blancos terminarían ganando ese año en la final de Wembley.

Tras ese fracaso, cayeron otros 243 millones, casi todos en el mercado invernal, que fue cuando Guardiola ejecutó su gran revolución ante unos malos resultados en Premier League y también en la recién estrenada fase de liga de la Champions. Savinho llegó en verano por 25 millones, pero en enero se dejó 75 millones por Marmoush, otros 60 por Nico González, 40 en Khusanov, 37 en Vitor Reis y seis millones en Juma Bah, que se iría cedido al Lens. Tocó el Real Madrid en playoffs y los blancos ganaron 2-3 en el Etihad y 3-1 en el Bernabéu.

Completaría Guardiola su revolución en el verano de 2025, para terminar claudicando en estos octavos de final. Nada menos que 206 millones en verano por Reijnders (55), Ait-Nouri (37), Cherki (36,5), Trafford (31), Donnarumma (30), Nypan (15) y Bettinelli (2,4). Además, en invierno llegarían por 72 millones Semenyo, procedente del Bournemouth, y Guéhi, del Crystal Palace, por 23 millones.

En total, el Manchester City de Pep Guardiola se ha gastado más de 800 millones desde que ganó la Champions League en 2023, coincidiendo con la última ocasión en la que eliminó al Real Madrid. Desde entonces, ha caído en tres ocasiones seguidas contra los blancos. Veremos a ver con qué se refuerza de cara a un nuevo asalto a Europa y, sobre todo, cuál es la millonada que se deja el conjunto inglés.