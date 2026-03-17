Vinicius tras marcar dos goles al City: «He fallado muchas, pero no lo necesitábamos tanto»

Vinicius hizo un doblete en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City (1-2) y se reivindicó otra vez como uno de los grandes futbolistas del momento, en un gran estado de forma, especialmente en Champions. El futbolista brasileño analizó el pase a cuartos de su equipo tras esta eliminatoria ante el conjunto de Guardiola.

«Ha sido un partido muy importante para nuestra confianza, desde el principio de la temporada tenemos muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como lo hemos hecho esta eliminatoria», comentó Vinicius después del pitido final.

Vinicius explicó que había sido «un partido difícil contra un gran equipo y un gran entrenador», pero siempre tuvieron claro que «sabíamos lo que teníamos que hacer, trabajar y aprovechar la oportunidad». «He fallado muchas, pero no lo necesitábamos tanto», también comentó el futbolista brasileño del Real Madrid en relación a las ocasiones erradas en este partido, en el que aun así marcó un doblete.

El brasileño explicó que el partido de ida «había sido un momento importante» y que «todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos, cuando juega el Madrid y esta competición todo cambia: la afición cambia, los jugadores cambian… estamos preparados para todo».

Sobre el penalti de este encuentro de vuelta, que sí metió tras fallar el de ida, reconoció Vinicius que en la ida se lo había cedido a Fede Valverde, pero que el uruguayo no quiso. Sin embargo, este martes, el capitán le dio «confianza»: «Hoy le he dicho que lo tirase otra vez, pero me ha dado toda la confianza como un capitán debe hacer y he ayudado al equipo a seguir con la victoria».

En la forma de celebrar su gol, mandando llorar a la afición del City, en lo que era un gesto como respuesta a la pancarta que le dedicaron el año pasado, Vinicius ha dicho que «siempre hay otra oportunidad, el fútbol es bueno por eso y ahora estamos en cuartos». Allí se medirán -salvo debacle de los alemanes- contra el Bayern de Múnich: «Vamos a por ellos».